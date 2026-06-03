Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh yêu cầu doanh nghiệp chia sẻ mô hình AI với chính phủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/6 đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp các mô hình của họ cho chính phủ liên bang để đánh giá năng lực trước khi được phát hành rộng rãi.

Sắc lệnh yêu cầu các công ty, trên cơ sở tự nguyện, tham gia vào một quy trình đánh giá chuẩn mực nhằm thẩm định "năng lực an ninh mạng nâng cao" của mô hình, cũng như xác định xem liệu mô hình đó có nên được coi là một "mô hình tiên phong thuộc phạm vi điều chỉnh" hay không.

Sắc lệnh tiếp đó yêu cầu các công ty cho phép chính phủ tiếp cận các mô hình này trước tối đa 30 ngày so với thời điểm dự kiến phát hành rộng rãi, đồng thời cho phép chính phủ hỗ trợ lựa chọn những “đối tác đáng tin cậy” sẽ được tiếp cận sớm các mô hình đó.

Tiếp đó, lệnh yêu cầu được cấp quyền truy cập vào các mô hình này tối đa 30 ngày trước khi các công ty dự kiến phát hành chúng rộng rãi hơn, đồng thời trao quyền cho chính phủ tham gia lựa chọn các "đối tác tin cậy" sẽ được cấp quyền truy cập sớm.

Sắc lệnh nêu rõ rằng “không nội dung nào trong mục này được hiểu là cho phép thiết lập các yêu cầu bắt buộc của chính phủ về cấp phép, tiền kiểm hoặc cấp giấy phép đối với việc phát triển, công bố, phát hành hoặc phân phối các mô hình AI mới, bao gồm cả các mô hình tiên tiến.”

Sắc lệnh ngày 2/6, vốn không đưa ra nhiều chi tiết cụ thể, được ban hành vào thời điểm mang tính bước ngoặt đối với sự phát triển AI tại Mỹ. Tổng thống Trump ký sắc lệnh này chỉ vài tuần sau khi hoãn lễ ký với sự tham gia của nhiều giám đốc điều hành công nghệ nổi tiếng vì ông “không thích một số khía cạnh của nó” theo lời ông nói với các phóng viên vào thời điểm đó.

Sắc lệnh AI của ông Trump đưa ra nhiều mốc thời gian để xây dựng các chỉ thị và hướng dẫn mới, đồng thời yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ ưu tiên bảo vệ an ninh mạng cho các hệ thống thông tin của cơ quan này./.

Tổng thống Mỹ hoãn ký sắc lệnh hành pháp về AI ​vì lo ngại "tạo rào cản" Việc trì hoãn này khép lại nhiều tuần tranh luận qua lại về sắc lệnh hành pháp, vốn sẽ đảo ngược chính sách “ít can thiệp” của chính quyền của Tổng thống Donal Trump đối với Trí tuệ nhân tạo.