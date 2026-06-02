Tổng thống Mỹ bổ nhiệm chuyên gia tài chính làm giám đốc tình báo quốc gia

​Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/6 đã bổ nhiệm ông Bill Pulte, Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA), giữ chức Quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI).

Quyết định này gây tranh cãi lớn khi ông Pulte (38 tuổi) hoàn toàn không có kinh nghiệm về an ninh quốc gia, đồng thời vẫn giữ vị trí chèo lái hai gã khổng lồ tài chính nhà ở Fannie Mae và Freddie Mac.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump ca ngợi ông Pulte có kinh nghiệm dày dặn trong việc quản lý sự an toàn và lành mạnh của các thị trường tài chính Mỹ.

Tại cơ quan tình báo, ông Pulte sẽ thay thế bà Tulsi Gabbard, người vừa từ chức cuối tháng 5 sau những bất đồng sâu sắc với Tổng thống về chiến dịch quân sự tại Iran.

Dù nắm giữ vị trí quyền lực quản lý thị trường nhà ở thế chấp trị giá hơn 10.000 tỷ USD, ông Pulte lại được truyền thông Mỹ biết đến nhiều hơn với tư cách là một "đấu sỹ" chính trị cực kỳ trung thành của ông Trump.

Trước khi bước chân vào ngành tình báo, ông thường xuyên công kích các đối thủ của Tổng thống. Ông từng cáo buộc Thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff và Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James làm giả hồ sơ vay thế chấp.

Ngoài ra, ông cũng là người đứng sau thúc đẩy vụ cáo buộc gian lận tài chính nhắm vào Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook, tạo cái cớ để Tổng thống Trump tìm cách sa thải nhà hoạch định chính sách tiền tệ này.

Việc đặt hệ thống tình báo hàng đầu thế giới vào tay một chuyên gia tài chính thuần túy chính trị đang khiến dư luận Mỹ đặc biệt quan tâm./.

