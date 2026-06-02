World Cup 2026: Chi phí xem một trận đấu ở Mỹ bằng tiền thuê nhà cả tháng

Trong bối cảnh chưa đầy 10 ngày nữa, 48 đội tuyển sẽ chính thức bước vào cuộc chiến kéo dài hơn 1 tháng để giành ngôi vương bóng đá thế giới, một trong những vấn đề được quan tâm nhất hiện nay là chi phí để xem 104 trận đấu FIFA World Cup 2026.

Đáng chú ý, có những trận đấu mà người hâm mộ phải bỏ số tiền tương đương tiền thuê nhà một tháng ở thành phố đắt đỏ Chicago (Mỹ) để được góp mặt trực tiếp trên khán đài.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, chi phí để tham dự trận đấu được tính không chỉ giá vé, mà còn bao gồm tiền thuê chỗ ở.

Cụ thể, chi phí khách sạn được xác định dựa trên việc ở 2 đêm tại 5 khách sạn Marriott, Hilton và Hyatt rẻ nhất trong bán kính 24 km quanh sân vận động World Cup của mỗi thành phố. Giá vé được tính dựa trên giá “vé vào cửa trung bình” giữa nền tảng bán lại SeatGeek và thị trường vé chính thức của FIFA.

Theo đó, chi phí trung bình cho một phòng khách sạn và một vé xem trận mở màn dao động từ hơn 600 USD ở Miami đến hơn 2.000 USD ở New York và New Jersey.

Mức chi phí này sẽ tiếp tục tăng khi vào vòng sâu hơn, khi giá vé trung bình cho trận chung kết diễn ra trong hơn một tháng nữa ở New Jersey đã cao hơn 7.000 USD so với trận mở màn.

Trong khi đó, chi phí mà một cổ động viên phải bỏ ra để theo dõi đội tuyển quốc gia của mình xuyên suốt sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh cũng ở mức rất cao.

Tính toán của truyền thông cho thấy chi phí để một cổ động viên của hai ứng viên hàng đầu cho World Cup 2026 là Argentina và Pháp, theo chân hai đội cho đến hết giải lần lượt là 30.000 USD và 25.000 USD./.

World Cup 2026: Mỹ điều tra FIFA vì giá vé quá cao Mỹ thông báo đã mở cuộc điều tra về các hoạt động bán vé của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), trong bối cảnh ngày càng gia tăng chỉ trích về giá vé quá cao và thiếu minh bạch tại World Cup 2026.

​