World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Tuyển Tunisia mang theo sự tự tin thầm lặng đến World Cup 2026 sau khi vượt qua vòng loại một cách thuyết phục khi không để thủng lưới bất kỳ bàn nào.

Tuy nhiên, vẫn còn những nghi ngờ quen thuộc về việc liệu lối chơi kỷ luật của họ có đủ sức gây khó khăn cho các đội bóng hàng đầu thế giới trên sân khấu lớn hay không.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, nằm ở bảng F cùng Hà Lan, Nhật Bản và Thụy Điển, Tunisia một lần nữa được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự và sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.

Tuy nhiên, những màn trình diễn gần đây tiếp tục khiến người hâm mộ lo ngại về sự thiếu sắc bén trong tấn công khi đối đầu với các đối thủ mạnh hơn. Tunisia vẫn phụ thuộc nhiều vào lối chơi kỷ luật tập thể hơn là những khoảnh khắc tỏa sáng của các cá nhân.

Huấn luyện viên Sabri Lamouchi đã có sự điều chỉnh bằng cách bắt đầu quá trình cải tổ thận trọng một đội hình đang già đi trước thềm vòng chung kết, loại khỏi danh sách những cựu binh giàu kinh nghiệm như tiền vệ Ferjani Sassi và hậu vệ Yassine Meriah nhằm làm mới lực lượng.

Cơ hội được trao cho những gương mặt mới và các cầu thủ trẻ hơn, với mục tiêu mang lại nhiều năng lượng hơn cho đội bóng mà vẫn duy trì được sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự-yếu tố đã giúp Tunisia vượt qua vòng loại thành công.

Trong số những sự bổ sung đáng chú ý có tiền vệ Rani Khedira của Union Berlin. Cầu thủ 32 tuổi này là em trai của cựu tuyển thủ Đức Sami Khedira và đã chuyển sang khoác áo tuyển Tunisia hồi đầu năm nay. Nhà cầm quân người Pháp cũng triệu tập trở lại một số cầu thủ trẻ, trong đó có tiền đạo Khalil Ayari của Paris Saint-Germain và tiền đạo Rayan Elloumi đang thi đấu tại Canada, điều cho thấy đây là quá trình chuyển giao từng bước chứ không phải một cuộc cải tổ toàn diện.

Dù vậy, hy vọng của "Đại bàng Carthage" có thể sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tiền vệ Hannibal Mejbri của CLB Burnley (Anh)-một trong số ít cầu thủ sáng tạo có khả năng tạo ra sự đột biến ở khu vực gần khung thành đối thủ. Cầu thủ 23 tuổi này trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá của Manchester United (Anh) trước khi chuyển sang Burnley thi đấu và được kỳ vọng sẽ gánh vác phần lớn trách nhiệm tấn công của tuyển Tunisia tại giải đấu.

Lối chơi thực dụng của Tunisia từ lâu đã khiến họ trở thành đối thủ khó chịu ở các giải đấu bóng đá châu Phi, nhưng thành tích của họ tại World Cup vẫn khá khiêm tốn. Đội tuyển này đã tham dự 6 kỳ World Cup trước đây, nhưng chưa từng vượt qua vòng bảng.

Việc phải cạnh tranh trong một bảng đấu có sự hiện diện của Hà Lan, Nhật Bản và Thụy Điển có thể sẽ là phép thử cuối cùng để đánh giá liệu quá trình tái thiết từng bước của Huấn luyện viên Lamouchi có giúp Tunisia có đủ chất lượng và sự năng động để thoát khỏi cái bóng quen thuộc của một “kẻ thách thức khó chịu” hay không./.

