Châu Phi triển khai chương trình mới tăng tốc mở rộng điện ở 30 quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) và tổ chức Năng lượng bền vững cho mọi người (SEforALL) vừa khởi động một chương trình hỗ trợ mới nhằm giúp 30 nước châu Phi theo dõi tiến độ mở rộng điện và xử lý những điểm nghẽn đang làm chậm quá trình này.

Theo thông tin từ SEforALL, chương trình được triển khai trong khuôn khổ giai đoạn đầu của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng châu Phi, gắn với sáng kiến Mission 300.

Mục tiêu lớn của Mission 300 là giúp thêm 300 triệu người ở vùng châu Phi hạ Sahara được tiếp cận điện vào năm 2030.

Chương trình mới sẽ kéo dài 12 tháng, tập trung vào việc nâng cao năng lực cho các đầu mối triển khai tại từng quốc gia. Các đầu mối này có nhiệm vụ phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, theo dõi tiến độ thực hiện cam kết về điện, kết nối các bên liên quan và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai.

Theo AfDB, chương trình hỗ trợ lần này sẽ tập trung vào các nội dung thiết thực như chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước, tăng phối hợp giữa các cơ quan, hỗ trợ thực hiện dự án và phổ biến bài học thực tế.

Mục tiêu là giúp chính phủ các nước cải thiện khả năng điều hành, theo dõi sát hơn các chỉ tiêu về điện và đẩy nhanh các cải cách cũng như đầu tư cần thiết để mở rộng tiếp cận điện.

Số người được kết nối điện trong khuôn khổ Mission 300 hiện đã tăng lên hơn 50 triệu người, cao hơn mức 44 triệu ghi nhận vào tháng 3/2026. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu vào năm 2030, sáng kiến này cần tạo ra khoảng 50 triệu kết nối điện mới mỗi năm.

SEforALL cho biết đến nay đã có 30 quốc gia đưa ra các kế hoạch quốc gia về mở rộng điện, trong đó xác định mục tiêu, phương hướng cải cách và ưu tiên đầu tư đến năm 2030.

Chương trình hỗ trợ mới được kỳ vọng sẽ giúp các nước đưa kế hoạch quốc gia đi vào triển khai trong thực tế nhanh hơn, thay vì dừng ở mức cam kết trên giấy./.

