Gần 70 người thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng UAV tại Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 67 người đã thiệt mạng trong 2 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) xảy ra gần đây tại khu vực Kordofan của Sudan, trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài giữa Quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự tiếp tục leo thang.

Vụ tấn công bằng UAV xảy ra ngày 31/5 (giờ địa phương) tại làng Kadam, bang Tây Kordofan, đã làm 10 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em và 2 phụ nữ.

Các nạn nhân là những người dân đã chạy trốn khỏi khu vực Abu Kershola thuộc bang Nam Kordofan để tìm nơi trú ẩn tưởng như là an toàn.

Vụ việc xảy ra tại một khu vực dân sự không có hoạt động quân sự cho thấy tình trạng bạo lực đang lan rộng tới cả các khu vực tập trung người di tản.

Trước đó, ngày 30/5, một vụ tấn công khác cũng bằng UAV nhằm vào làng Al-Murra ở bang Bắc Kordofan đã làm 57 người thiệt mạng. Khu vực này hiện là một trong những địa bàn giao tranh giữa Quân đội Sudan và RSF.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc ngày 1/6 cho biết khoảng 160 người đã phải rời bỏ nhà cửa tại làng Al-Murra trong tuần qua do tình hình an ninh xấu đi.

Trong những tháng gần đây, các vụ tấn công bằng UAV do cả quân đội Sudan và RSF tiến hành đã gia tăng đáng kể. Điều phối viên phụ trách cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc, ông Tom Fletcher, cho biết khoảng 700 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công tương tự chỉ trong 3 tháng đầu năm nay.

Cuộc xung đột giữa Quân đội Sudan và RSF bùng phát từ tháng 4/2023 đã bước sang năm thứ 4.

Giao tranh đã làm khoảng 200.000 người thiệt mạng và buộc hơn 11 triệu người phải rời bỏ nơi cư trú. Nhiều khu vực ở nước này cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng và nạn đói.

Liên hợp quốc cùng các tổ chức nhân đạo quốc tế nhiều lần cảnh báo Sudan đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới hiện nay, đồng thời kêu gọi các bên xung đột bảo vệ dân thường và tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo./.

