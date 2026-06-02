Lầu Năm góc giới hạn quyền tiếp cận Văn phòng báo chí đối với giới truyền thông

Ngày 1/6, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chỉ định văn phòng báo chí của bộ là khu vực mật. Quy chế này đồng nghĩa với việc các nhà báo sẽ bị giới hạn quyền tiếp cận tòa nhà.



Quyền Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc, ông Joel Valdez thông báo: “Văn phòng Báo chí Lầu Năm Góc đã được chỉ định lại là Cơ sở Thông tin phân loại nhạy cảm," do đó các nhà báo không còn được phép vào khu vực này.



Lầu Năm Góc đã bắt đầu áp dụng các hạn chế mới đối với giới truyền thông ngay sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền vào năm 2025.

Tám tổ chức truyền thông, trong đó có The New York Times, The Washington Post, CNN, NBC và NPR, đã buộc phải rời văn phòng làm việc riêng trong Lầu Năm Góc, cho rằng cần tạo không gian cho các hãng truyền thông khác.

Sau đó, Lầu Năm Góc yêu cầu các nhà báo còn lại phải ký quy chế truyền thông mới, với nhiều điều khoản hạn chế hơn nếu muốn tiếp cận tòa nhà.



Các phương tiện truyền thông Mỹ, trong đó có tờ Times và Fox News, cùng các hãng tin quốc tế như AFP và Reuters, đã từ chối làm như vậy, dẫn đến việc họ bị tước thẻ tác nghiệp tại Lầu Năm góc.



Đáp lại vụ kiện do tờ Times đệ trình, một thẩm phán Mỹ đã phán quyết vào tháng 3 rằng một số điều khoản trong chính sách này vi phạm Hiến pháp Mỹ.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc tiếp tục siết chặt các hạn chế, tuyên bố đóng cửa khu vực báo chí, được gọi là Hành lang Phóng viên, đồng thời yêu cầu tất cả nhà báo ra vào tòa nhà - bao gồm cả những người đã ký quy chế truyền thông - đều phải có người hộ tống./.

