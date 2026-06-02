World Cup 2026: Kỳ vọng “cơn thủy triều” lịch sử

Từ vị thế một đội bóng từng bị xem là “kẻ lót đường” ở World Cup, Panama đang bước vào kỳ World Cup 2026 với tham vọng viết nên chương mới trong lịch sử bóng đá nước nhà: giành chiến thắng đầu tiên tại sân chơi lớn nhất hành tinh và nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, sau lần đầu tiên góp mặt tại World Cup 2018 ở Nga, đội tuyển mang biệt danh “Thủy triều đỏ” (La Marea Roja) đã trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới nhờ chiến dịch vòng loại ấn tượng dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên người Đan Mạch gốc Tây Ban Nha Thomas Christiansen.

Tấm vé tới World Cup 2026 càng trở nên ý nghĩa khi Panama trở thành đại diện duy nhất của khu vực Trung Mỹ giành quyền tham dự giải đấu. Những tên tuổi quen thuộc của khu vực như Costa Rica, Honduras, Jamaica hay Suriname đều không thể vượt qua vòng loại. Đặc biệt, Costa Rica đã chấm dứt chuỗi 3 kỳ World Cup liên tiếp kéo dài từ năm 2014.

Phát biểu với báo giới, Huấn luyện viên Christiansen cho rằng thành quả hiện nay là kết quả của quá trình xây dựng dài hạn và sự kiên định trong định hướng phát triển đội tuyển.

Sau khi lỡ hẹn với World Cup 2022, Liên đoàn Bóng đá Panama vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào nhà cầm quân 53 tuổi. Quyết định đó đang cho thấy hiệu quả khi Panama không chỉ trở lại World Cup mà còn từng bước khẳng định vị thế mới tại khu vực.

Trong những năm gần đây, Huấn luyện viên Christiansen đã tiến hành trẻ hóa lực lượng, đồng thời xây dựng lối chơi hiện đại và giàu tính cạnh tranh hơn. Dưới thời ông, Panama giành ngôi á quân Gold Cup CONCACAF 2023, á quân Nations League CONCACAF 2025 và tạo dấu ấn khi vượt qua vòng bảng Copa America 2024 để góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Tại World Cup 2026, Panama thuộc bảng L cùng các đối thủ được đánh giá cao là Anh, Croatia và Ghana. Đội bóng Trung Mỹ sẽ lần lượt gặp Ghana ngày 17/6, Croatia ngày 23/6 tại Toronto (Canada), trước khi chạm trán ứng cử viên vô địch Anh ngày 27/6 tại New Jersey (Mỹ).

Nếu như lần ra mắt World Cup năm 2018 kết thúc bằng ba thất bại trước Bỉ, Anh và Tunisia, thì lần trở lại này mang theo những kỳ vọng lớn hơn. Mục tiêu trước mắt của Panama là giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup, đồng thời tạo cơ sở cho tham vọng vượt qua vòng bảng.

Theo Huấn luyện viên Christiansen, bảng đấu hiện tại tuy đầy thử thách nhưng cũng mở ra cơ hội để Panama chứng minh sự trưởng thành của mình. Trong đó, cuộc đối đầu với Ghana ở trận mở màn được xem là bước ngoặt quan trọng, có thể quyết định cơ hội đi tiếp của đại diện Trung Mỹ.

Sau gần một thập kỷ kể từ lần đầu xuất hiện trên sân khấu World Cup, Panama giờ đây không còn chỉ hài lòng với việc góp mặt.

Đội bóng này đang hướng tới mục tiêu lớn hơn: khẳng định rằng họ đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với những tên tuổi hàng đầu của bóng đá thế giới./.

