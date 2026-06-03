Mỹ thúc đẩy kế hoạch tăng cường kiểm tra phiếu bầu qua đường bưu điện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy kế hoạch tăng cường kiểm chứng phiếu bầu qua đường bưu điện trong các cuộc bầu cử liên bang thông qua các quy định mới do Cơ quan Bưu chính Mỹ (USPS) đề xuất.



Theo đó, các bang sẽ phải cung cấp thông tin cử tri và mã vạch gắn với từng phiếu bầu gửi qua thư để USPS xác minh, theo dõi quá trình luân chuyển và đối chiếu số phiếu phát ra với số phiếu thu về.

Kế hoạch cũng bao gồm việc chuẩn hóa phong bì và ký hiệu nhận diện thư bầu cử, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý mới mang tên Cổng gửi phiếu bầu liên bang qua thư (Federal Ballot Mail Portal).

Những phiếu bầu không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc không được liên kết với danh sách cử tri do bang cung cấp có thể bị loại trước khi chuyển đến cơ quan bầu cử.



Các quy định hiện đang được lấy ý kiến công chúng trong 30 ngày trước khi hoàn thiện.



Một số chuyên gia lo ngại USPS khó kịp xây dựng hạ tầng kỹ thuật cần thiết trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Trong khi đó, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer phản đối kế hoạch, cho rằng các quy định mới có thể ảnh hưởng đến quyền bỏ phiếu của hàng triệu cử tri.



Song song với kế hoạch của USPS, Quốc hội Mỹ cũng đang xem xét dự luật SAVE America Act, theo đó cử tri tham gia bầu cử liên bang sẽ phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và bằng chứng quốc tịch khi đăng ký bỏ phiếu./.

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