Canada và Mexico kêu gọi Mỹ gia hạn Hiệp định USMCA thêm 16 năm

Chính phủ Canada và Mexico ngày 2/6 đã kêu gọi Mỹ gia hạn Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) thêm 16 năm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang công khai hoài nghi về giá trị của thỏa thuận, buộc hai quốc gia láng giềng phải gấp rút hành động để củng cố cam kết thương mại ba bên.

Hiệp định USMCA đóng vai trò sống còn đối với nền kinh tế của cả Canada và Mexico. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất, chiếm lần lượt 75% và 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của hai quốc gia này. Các bên tham gia USMCA có thời hạn đến ngày 1/7 để quyết định sẽ đơn thuần gia hạn hay tiến hành tái đàm phán hiệp định.

Trong bức thư gửi Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard ngày 1/6, Bộ trưởng phụ trách thương mại Canada-Mỹ Dominic LeBlanc đã chính thức đề xuất kéo dài thỏa thuận thêm 16 năm.

Ông LeBlanc khẳng định hiệp định mang lại "lợi ích to lớn" cho cả ba nước, minh chứng bằng việc thương mại ba bên đã tăng vọt 32% kể từ khi USMCA có hiệu lực vào năm 2020.

Sau cuộc hội đàm tại Mỹ hôm 2/6, Bộ trưởng LeBlanc đánh giá các cuộc thảo luận về tương lai của USMCA đang diễn ra "tích cực" và cho biết các bên sẽ tiếp tục đàm phán trong "những ngày và tuần tới."

Tại thủ đô Mexico City, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự về việc kéo dài thời hạn hiệp định.

Dù thấu hiểu Mỹ và Mexico có thể muốn đề xuất cải tiến một số điều khoản, ông LeBlanc nhấn mạnh điều kiện tiên quyết của Canada là Mỹ phải giải quyết dứt điểm các mức thuế trừng phạt đang áp lên các ngành công nghiệp của Canada.

Về phía Mỹ, dù từng trực tiếp ký kết và ca ngợi USMCA trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Trump hiện lại coi thỏa thuận này là "không còn giá trị." Trong nhiệm kỳ hiện tại, ông đã áp thuế trừng phạt lên các lĩnh vực trọng điểm của Canada như sản xuất ôtô, đồng thời tuyên bố Mỹ không cần nhập khẩu bất cứ mặt hàng nào từ nước láng giềng.

Đáng chú ý, thái độ của Mỹ đối với hai đối tác có sự đối lập rõ rệt. Tuần trước, Mỹ và Mexico đã hoàn tất vòng đàm phán sửa đổi sơ bộ.

Giới chức Mỹ dành nhiều lời khen ngợi cho cách tiếp cận của Mexico, nhưng lại liên tục công kích Canada và cá nhân Thủ tướng Mark Carney. Dù vậy, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer vẫn để ngỏ ý định giữ lại một số nội dung của Hiệp định USMCA hiện hành./.

Mỹ dự định duy trì thuế quan đối với các nước thuộc USMCA Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự định duy trì các mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada, trong bối cảnh Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán nhằm sửa đổi USMCA.