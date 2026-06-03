Ngân hàng Hàn Quốc hỗ trợ chuyển đổi xanh cho đối tác của Samsung tại Việt Nam

Ngày 3/6, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) thông báo sẽ hỗ trợ chi phí tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ là đối tác của Samsung Electronics đang hoạt động tại Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong thông báo, KEXIM cho biết đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Parton - doanh nghiệp đại diện cho các nhà cung ứng của Samsung Electronics nhằm nâng cao năng lực về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) trong chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường hợp tác cùng phát triển giữa các bên.

Theo thỏa thuận, 11 doanh nghiệp đối tác của Samsung Electronics đang đầu tư và sản xuất tại Việt Nam sẽ cùng triển khai mô hình mua chung điện năng tái tạo thông qua Hợp đồng mua bán điện (PPA). Hình thức này được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn điện xanh với chi phí hợp lý hơn, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về phát triển bền vững từ thị trường toàn cầu.

Để hỗ trợ quá trình này, KEXIM sẽ tài trợ chi phí thuê các đơn vị tư vấn chuyên môn về năng lượng, giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược và phương án triển khai phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Samsung Electronics cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm và các mô hình thực tiễn mà tập đoàn đã áp dụng trong việc sử dụng năng lượng tái tạo tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh ở nước ngoài.

Thông qua việc chuyển giao kinh nghiệm, Samsung kỳ vọng các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Động thái này được đánh giá là một bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam thực hiện mục tiêu giảm phát thải carbon, đồng thời tăng cường năng lực ESG trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung./.

Đề nghị Samsung mở rộng lĩnh vực nghiên cứu công nghệ lõi, công nghệ dẫn dắt Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Samsung tiếp tục xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh, mở rộng lĩnh vực nghiên cứu công nghệ lõi, công nghệ dẫn dắt.