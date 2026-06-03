Vàng vượt trái phiếu Mỹ, đồng euro, trở thành tài sản dự trữ lớn nhất thế giới

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 2/6 công bố báo cáo cho biết vàng đã chính thức vượt qua trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng euro để trở thành tài sản lớn nhất trong kho dự trữ chính thức toàn cầu vào năm 2025 trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh đã giúp mở rộng tỷ trọng kim loại quý này.

Tính đến cuối năm 2025, vàng chiếm tới 27% tổng dự trữ ngoại hối và vàng chính thức toàn cầu. Trong khi đó, tỷ trọng của trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống mức 22% và đồng euro chỉ còn chiếm 15%.

Ngân hàng Trung ương châu Âu nhấn mạnh đà tăng giá phi mã chính là động lực lớn nhất đẩy tỷ trọng dự trữ vàng tăng vọt. Cụ thể, giá vàng đã tăng tới 60% trong năm 2025, tiếp nối đà tăng 30% của năm 2024. Bất chấp việc giá liên tục neo ở các mức cao lịch sử, nhu cầu tích trữ kim loại quý này từ các quốc gia vẫn duy trì mạnh mẽ.

Dữ liệu của Ngân hàng Trung ương châu Âu cho thấy làn sóng mua vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu bắt đầu tăng tốc từ năm 2022, đạt đỉnh vào năm 2024 trước khi hạ nhiệt vào năm 2025.

Cụ thể, lượng vàng mua vào trong năm 2025 đạt khoảng 850 tấn. Dù con số này thấp hơn mức trung bình hơn 1.000 tấn/năm của giai đoạn 2022-2024, đây vẫn là một mức cầu rất lớn.

Lý giải xu hướng này, báo cáo của Ngân hàng Trung ương châu Âu chỉ ra rằng bên cạnh mục tiêu đa dạng hóa danh mục đầu tư, các ngân hàng trung ương đang tích cực sử dụng vàng như một công cụ phòng vệ hữu hiệu trước các rủi ro địa chính trị.

Dù vậy, cơ quan này cũng cảnh báo việc dùng vàng làm tài sản dự trữ vẫn tồn tại nhiều điểm hạn chế nếu so sánh với tiền pháp định. Các điểm yếu điển hình bao gồm mức độ biến động giá cao, tài sản không sinh lời, chi phí lưu trữ đắt đỏ và nguồn cung thiếu linh hoạt./.

Vàng vượt euro trở thành tài sản dự trữ lớn thứ hai toàn cầu Giá vàng đã tăng vọt 30% kể từ tháng 1/2025 đến và tăng gấp đôi trong hai năm qua, nhờ vào làn sóng tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn khi bất ổn toàn cầu và biến động thị trường ngày càng gia tăng.

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