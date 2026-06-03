Mỹ trở lại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg sau gần 10 năm

Ngày 2/6, trợ lý Tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại Yury Ushakov thông báo khoảng 20.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2026 (SPIEF 2026).

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva, ông Ushakov nhấn mạnh, các đại diện cấp cao, gồm quan chức chính phủ và chính trị gia từ khoảng 76 quốc gia, sẽ tham gia các hoạt động của diễn đàn.

Trong khi đó, các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) dự kiến tiếp tục duy trì sự hiện diện mạnh mẽ như truyền thống.

Đáng chú ý, lần đầu tiên sau gần 10 năm, một đoàn đại diện của Mỹ sẽ tham dự SPIEF. Theo ông Ushakov, phái đoàn Mỹ do ông Rodney Cook, người đứng đầu Ủy ban Mỹ thuật của chính quyền Mỹ, dẫn đầu.

Ông Cook sẽ phát biểu tại phiên chuyên đề "Nga-Mỹ: Đối thoại về các nền văn hóa," cùng với nhạc trưởng Valery Gergiev - người đứng đầu Nhà hát Bolshoi và Mariinsky-và Tổng Giám đốc Bảo tàng Hermitage Mikhail Piotrovsky.

Ngoài ra, Saudi Arabia (Arập Xêút) là quốc gia khách mời danh dự của SPIEF 2026, với phái đoàn do Bộ trưởng Năng lượng, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman Al Saud dẫn đầu.

Về chương trình làm việc của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Ushakov cho biết, ngày 4/6, ông Putin sẽ mở đầu diễn đàn bằng cuộc gặp với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế để thảo luận các vấn đề chính trị và kinh tế quan trọng trong và ngoài nước.

Tổng thống Putin cũng sẽ hội đàm với người đồng cấp Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, và cùng nhau tham dự lễ khởi công xây dựng tổ máy đầu tiên của nhà máy điện hạt nhân tích hợp tại Uzbekistan qua hình thức trực tuyến.

Phiên họp toàn thể chính của diễn đàn dự kiến diễn ra vào ngày 5/6, với bài phát biểu quan trọng của Tổng thống Putin, tiếp theo là phiên thảo luận và trả lời câu hỏi.

Tiếp đó, vào ngày 6/6, ông Putin dự kiến có cuộc gặp riêng với Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính để thảo luận kết quả chuyến thăm Trung Quốc và triển vọng phát triển quan hệ song phương.

Cùng với đó, ông Ushakov cũng thông báo hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN sẽ diễn ra ngày 18/6 tại Kazan, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quan trọng giữa Nga và các quốc gia Đông Nam Á./.

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