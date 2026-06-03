Mỹ trừng phạt hàng loạt sàn giao dịch điện tử của Iran

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Bộ Tài chính Mỹ ngày 2/6 đã công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nobitex, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, trong khuôn khổ chiến dịch "Economic Fury" của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo thông cáo của Bộ Tài chính, Nobitex bị cáo buộc hỗ trợ chính quyền Iran né tránh các biện pháp trừng phạt, tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và chuyển tiền thông qua hệ thống tài chính toàn cầu.

Nobitex đã xử lý hơn một nửa tổng lượng tiền điện tử chảy vào Iran trong năm 2025. Ngoài ra, sàn giao dịch này cũng đóng vai trò hỗ trợ các tổ chức Iran tiếp cận thị trường tài sản kỹ thuật số quốc tế.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đồng thời áp đặt trừng phạt đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm đồng sáng lập Nobitex là Amir Hossein Rad, cùng một số quan chức khác của công ty.

Ba sàn giao dịch tiền điện tử khác của Iran cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt gồm Wallex, Bitpin và Ramzinex.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong khi nền kinh tế Iran đang suy giảm nghiêm trọng, chính quyền Tehran đã lựa chọn sử dụng công nghệ tài sản kỹ thuật số để phục vụ chương trình nghị sự của mình.

Ông cũng cáo buộc Iran sử dụng các công nghệ này để né tránh các biện pháp trừng phạt và chuyển tài sản ra khỏi đất nước./.

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ khẳng định đàm phán với Iran vẫn "đang diễn ra" Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các thông tin cho rằng Mỹ và Iran đã ngừng trao đổi trong những ngày gần đây là không chính xác.

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