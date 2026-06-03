Cuba-Nga tăng cường hợp tác năng lượng, nông nghiệp và dược phẩm sinh học

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Cuba và Nga đang phát triển và thực hiện một số dự án chung đầy triển vọng trong các lĩnh vực năng lượng, luyện kim, vận tải, nông nghiệp, dược phẩm sinh học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và truyền thông, và giáo dục.

Trong một tuyên bố ngày 2/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết hai bên sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo để thảo luận về quan hệ hợp tác song phương trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2026, khai mạc vào ngày 3/6 tới.

Quan chức Nga cũng khẳng định sẽ hỗ trợ Cuba, đất nước đang phải đối mặt do lệnh cấm vận đơn phương và áp lực ngày càng tăng của Mỹ.

Trước đó, tại Diễn đàn Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), Phó Chủ tịch Cuba Salvador Valdés Mesa và Chủ tịch Liên minh Kinh tế Á-Âu, Bakytzhan Sagintayev, đã ký một kế hoạch hành động chung tại Kazakhstan về một lộ trình nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và khoa học cho giai đoạn 2026-2030.

Thỏa thuận này đạt được vào thời điểm hòn đảo đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài ngày càng trầm trọng, bị gia tăng bởi áp lực từ Mỹ. Trong bối cảnh đó, La Habana đang tìm cách tăng cường liên minh với các quốc gia khác nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của Washington.

Tại diễn đàn, ông Salvador Valdés Mesa đã nhấn mạnh một số lĩnh vực mà Cuba có tiềm năng mở rộng hợp tác với các quốc gia thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu, cũng như các cơ hội kinh doanh trong các lĩnh vực như Đặc khu phát triển Mariel, công nghệ sinh học, du lịch, công nghiệp mía đường và nông nghiệp./.

Nga sẵn sàng cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho Cuba Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ vật chất và chính trị cho Cuba trong bối cảnh thiếu nhiên liệu nghiêm trọng.

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