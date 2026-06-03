Dấu ấn Việt Nam tại Hội chợ Văn hóa-Ẩm thực Liên hợp quốc 2026

Ngày 3/6, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hội chợ Văn hóa-Ẩm thực quốc tế Liên hợp quốc (UN International Bazaar) năm 2026 đã diễn ra sôi động, với sự tham gia của 60 gian hàng của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.



Theo phóng viên TTXVN tại New York, sự kiện do Câu lạc bộ Phu nhân, Phu quân Liên hợp quốc tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết giữa các dân tộc và gây quỹ cho các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Phu nhân giới thiệu các món ăn Việt Nam. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Tiếp nối truyền thống nhiều năm qua, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cùng Hội Phu nhân, Phu quân Việt Nam tại New York đã tham gia hội chợ, với hai gian hàng giới thiệu thủ công mỹ nghệ và ẩm thực Việt Nam.

Các sản phẩm thủ công mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như gốm, sơn mài, lụa tơ tằm, đồ thổ cẩm và các sản phẩm thủ công truyền thống đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, trong đó nhiều mặt hàng được bán hết từ rất sớm.



Đặc biệt, gian hàng “Bếp Việt” tiếp tục là một trong những điểm đến được yêu thích nhất tại hội chợ. Các món ăn và đồ uống quen thuộc như bánh mì Việt Nam, nem cuốn, chả xiên nướng, trà chanh và cà phê sữa đá đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với bạn bè quốc tế.

Nhiều khách tham quan đánh giá cao sự hài hòa giữa hương vị đặc sắc, cách chế biến tinh tế và nét văn hóa riêng có của ẩm thực Việt Nam. Các gian hàng Việt Nam vinh dự đón nhiều Đại sứ, quan chức Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Phu nhân giới thiệu các món ăn Việt Nam.

Các gian hàng Việt Nam vinh dự đón nhiều Đại sứ, quan chức Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế tới tham quan, giao lưu và thưởng thức các sản phẩm đặc sắc của Việt Nam, nhất là các món ăn do các cán bộ cùng phu nhân, phu quân tự tay chế biến và phục vụ.



Kết thúc hội chợ, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia có doanh thu đóng góp cao cho Quỹ từ thiện của Ban Tổ chức. Thành công của các gian hàng Việt Nam không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam tới cộng đồng quốc tế, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và đóng góp tích cực của Việt Nam đối với các hoạt động chung của Liên hợp quốc.



UN International Bazaar là hoạt động thường niên do Câu lạc bộ Phu nhân, Phu quân Liên hợp quốc tổ chức, quy tụ các quốc gia thành viên giới thiệu văn hóa, ẩm thực và sản phẩm truyền thống của mình, đồng thời gây quỹ hỗ trợ các chương trình nhân đạo và phát triển của Liên hợp quốc./.

“Không gian Việt” gây ấn tượng mạnh tại Hội chợ Văn hóa-Ẩm thực Liên hợp quốc Việt Nam tham gia Hội chợ văn hóa-ẩm thực tại trụ sở Liên hợp quốc năm nay với hai gian hàng “Thủ công mỹ nghệ Việt Nam” và “Bếp Việt," tiếp tục gây ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế.

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