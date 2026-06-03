Bộ Tư pháp Mỹ chấm dứt kế hoạch triển khai Quỹ chống vũ khí hóa

Ngày 2/6, quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche tuyên bố bộ này sẽ không tiếp tục triển khai Quỹ chống vũ khí hóa trị giá gần 1,8 tỷ USD - chương trình từng được chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất nhằm bồi thường cho những cá nhân cho rằng họ là nạn nhân của các cuộc điều tra mang động cơ chính trị.

Tuyên bố trên được ông Blanche đưa ra tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, chỉ một ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ tuân thủ phán quyết của thẩm phán liên bang tại bang Virginia. Theo đó, tạm thời đình chỉ việc triển khai quỹ cho đến khi tòa án tiến hành phiên điều trần tiếp theo vào ngày 12/6 tới.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ chưa xác nhận liệu có hủy bỏ hoàn toàn quỹ trị giá 1,776 tỷ USD này hay không. Được công bố cách đây hai tuần, chương trình Quỹ chống vũ khí hóa ngay lập tức vấp phải nhiều tranh cãi cũng như các thách thức pháp lý.

Quỹ được hình thành theo một thỏa thuận dàn xếp liên quan đến vụ kiện trị giá 10 tỷ USD mà Tổng thống Trump đệ trình chống lại Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) sau vụ rò rỉ hồ sơ thuế của ông.

Theo thỏa thuận, ông Trump đồng ý rút đơn kiện, trong khi chính quyền cho rằng quỹ sẽ góp phần khắc phục việc sử dụng bộ máy công quyền vì mục đích chính trị dưới thời chính quyền tiền nhiệm.

Tuy nhiên, chương trình đã vấp phải sự phản đối không chỉ từ phe Dân chủ mà cả một số nghị sỹ Cộng hòa. Các ý kiến chỉ trích cho rằng cơ chế quản lý quỹ thiếu sự giám sát đầy đủ và có thể dẫn tới việc chi trả cho cả những cá nhân từng tham gia vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021.

Tranh cãi xung quanh quỹ cũng làm gia tăng bất đồng giữa Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ. Trong những ngày gần đây, một số Thượng nghị sỹ Cộng hòa đã từ chối thúc đẩy các dự luật chi tiêu liên quan đến thực thi luật di trú cho đến khi chương trình này được sửa đổi hoặc hủy bỏ.

Tại phiên điều trần, Hạ nghị sỹ Dân chủ Grace Meng của bang New York bày tỏ mong muốn Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra cam kết chính thức về việc chấm dứt quỹ ngay cả sau khi phiên tòa ngày 12/6 tới đây kết thúc.

Đáp lại, ông Blanche cho biết phát biểu nói trên của ông tại Quốc hội Mỹ đã thể hiện rõ lập trường của Bộ Tư pháp và sẽ được ghi nhận trong hồ sơ chính thức./.

Mỹ: Nghị sỹ Cộng hòa phản đối kế hoạch lập quỹ chống vũ khí hóa hơn 1,7 tỷ USD Quỹ nhằm hỗ trợ những cá nhân tự nhận là nạn nhân của các vụ truy tố hoặc điều tra mang động cơ chính trị, còn được các nghị sỹ đảng Cộng hòa gọi là “lawfare."