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5 tháng năm 2026: Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tăng 34,9%

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố ngày 3/6, tính đến ngày 31/5/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước.

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Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố ngày 3/6/2026, tính đến ngày 31/5/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 24,81 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, vốn đăng ký cấp mới có 1.576 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 14,84 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,1 lần về số vốn đăng ký; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 9,64 tỷ USD, chiếm 65% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,45 tỷ USD, chiếm 16,5%; các ngành còn lại đạt 2,75 tỷ USD, chiếm 18,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng vốn đầu tư nước ngoài #Cục Thống kê #Công nghiệp chế biến #FDI
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