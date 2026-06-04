Công nghệ

Đấu tranh chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đạt kết quả tích cực

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, tính đến ngày 30/5/2026, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

2026-0603-vn-chong-xp-bquyen-3w-h84.jpg

Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Công điện 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra ngày 2/6/2026.

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, tính đến ngày 30/5/2026, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, 1.616 vụ đã bị xử lý hành chính với tổng số tiền xử phạt gần 17,9 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm bị xử lý lên tới hơn 115,5 tỷ đồng. Có trên 1.600 tổ chức, cá nhân bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, công tác đấu tranh với vi phạm trên môi trường số đã được tăng cường mạnh mẽ.

Các cơ quan chức năng đã ngăn chặn truy cập đối với 1.073 trang web vi phạm, gồm 263 website phim lậu, 177 website truyện lậu, 612 trang truyền hình trái phép và 21 website bán hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Sở hữu trí tuệ #Sở hữu công nghiệp
Theo dõi VietnamPlus

Sở hữu Trí tuệ

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kỷ nguyên Trí tuệ Nhân tạo giá rẻ đã kết thúc

Sự thay đổi trong cách sử dụng Trí tuệ Nhân tạo đang mở ra cơ hội cho một lớp doanh nghiệp mới, trong đó các nền tảng chuyên lựa chọn, điều phối và kết hợp nhiều mô hình Trí tuệ Nhân tạo khác nhau.

Mô hình “Công khai thủ tục hành chính số” được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng triển khai trên 124 xã, phường, đặc khu của địa phương. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Kiến tạo “hệ thần kinh số”

Bằng việc thực hiện chiến lược tạo lập dữ liệu "đúng-đủ-sạch-sống" gắn với một hạ tầng viễn thông, Lâm Đồng đang biến kho tài nguyên số thành động lực trực tiếp để thúc đẩy kinh tế-xã hội bứt phá.