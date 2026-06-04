Anh yêu cầu Google cho phép website từ chối cung cấp nội dung cho AI

Cơ quan quản lý cạnh tranh Anh (CMA) yêu cầu Google cho phép các website tại Anh được lựa chọn không đưa nội dung của mình vào các kết quả tìm kiếm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của nền tảng này.



CMA cho biết đây là động thái “đầu tiên trên thế giới,” nhằm giải quyết lo ngại của các nhà xuất bản, đặc biệt là báo chí, rằng AI đang sử dụng nội dung của họ mà không trả phí.

Nhiều đơn vị cũng cho rằng các bản tóm tắt do AI tạo ra khiến người dùng ít truy cập vào bài viết gốc, làm giảm lượng người đọc và doanh thu quảng cáo.



Về phần mình, Google cho rằng các website từ chối tham gia sẽ không nhận được lượt truy cập hoặc hiển thị từ các tính năng tìm kiếm AI của hãng. Đồng thời, công ty đang thử nghiệm công cụ mới để chủ website kiểm soát cách nội dung của họ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm AI.



Theo CMA, Google cũng phải ghi nguồn và dẫn liên kết rõ ràng đến nội dung gốc trong các kết quả do AI tạo ra. Hiện Google là một trong những doanh nghiệp bị CMA giám sát chặt chẽ theo diện “vị thế thị trường chiến lược.”



Tính năng AI Overviews của Google đang có hơn 2,5 tỷ người dùng mỗi tháng và góp phần thay đổi cách mọi người tìm kiếm thông tin trên Internet./.

Trung Quốc quy định bắt buộc dán nhãn video ngắn chứa nội dung AI hoặc hư cấu Trung Quốc yêu cầu các nền tảng trực tuyến bắt buộc dán nhãn đối với video ngắn có nội dung hư cấu, do AI tạo ra hoặc mang tính quảng cáo nhằm ngăn chặn thông tin sai lệch và gây hiểu nhầm trên mạng.

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