Tỷ lệ sinh tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, số liệu do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày 3/6 cho thấy số trẻ sơ sinh ở nước này trong năm 2025 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới.

Đây là năm thứ 10 liên tiếp mức sinh tại Nhật Bản giảm mạnh, một lần nữa cho thấy cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang tiếp diễn tại nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.



Cụ thể, trong năm 2025, tổng cộng 671.236 trẻ chào đời, giảm 2,2% so với năm 2024. Đây là mức sinh thấp nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê vào năm 1899.

Số liệu cũng cho thấy tỷ suất sinh của Nhật Bản (tổng số con trung bình mà một phụ nữ sinh trong suốt cuộc đời) giảm nhẹ xuống còn 1,14 trong năm 2025, thấp hơn mức 1,15 của năm trước.

Chỉ số này duy trì xu hướng đi xuống trong thời gian dài và giảm mạnh so với mức 1,76 của 40 năm trước.



Theo Cơ quan Trẻ em và Gia đình Nhật Bản, nhiều nguyên nhân đã góp phần làm suy giảm tỷ suất sinh trong thập niên qua, bao gồm thu nhập thấp của thế hệ trẻ, khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời, cũng như áp lực cân bằng giữa công việc và việc nuôi dạy con cái.



Trong khi đó, tổng cộng có 1.589.489 ca tử vong trong năm 2025. Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm số người tử vong giảm so với năm trước đó. Các nguyên nhân gây tử vong chính là ung thư, bệnh tim và tuổi già.



Cuối tháng 5 vừa qua, kết quả điều tra dân số sơ bộ do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản tiến hành cũng cho thấy dân số nước này đã giảm 2,5% so với cuộc điều tra cách đây 5 năm.



Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, trong khi dân số tiếp tục già hóa và giảm mạnh, dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động, chi phí an sinh xã hội tăng vọt và nguồn thu thuế giảm sút./.

Dân số Nhật Bản năm 2024 giảm lớn nhất kể từ năm 1968 Dân số Nhật Bản năm 2024 giảm khoảng 908.000 người so với năm 2023, xuống còn 120.653.227 người, giảm năm thứ 16 liên tiếp và là mức giảm lớn nhất kể từ khi khảo sát dân số bắt đầu năm 1968.

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