Hàn Quốc bước vào cuộc bầu cử địa phương đầu tiên thời Tổng thống Lee Jae Myung

Hàn Quốc ngày 3/6 bắt đầu cuộc bầu cử địa phương trên toàn quốc nhằm lựa chọn các tỉnh trưởng, thị trưởng, người đứng đầu chính quyền địa phương, thành viên hội đồng địa phương và giám đốc sở giáo dục tại các địa phương trên cả nước.

Đây là cuộc bầu cử địa phương toàn quốc lần thứ 9 kể từ khi Hàn Quốc khôi phục chế độ tự trị địa phương năm 1995.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, bầu cử địa phương được tổ chức 4 năm một lần vào giữa nhiệm kỳ Quốc hội, nhằm tách biệt với các cuộc bầu cử quốc gia và tạo điều kiện để cử tri đánh giá riêng biệt tình hình chính trị ở cấp trung ương và địa phương.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 6-18 giờ (tức 4-16 giờ theo giờ Việt Nam) tại 14.288 địa điểm trên toàn quốc.

Cử tri sẽ bầu tổng cộng 4.232 chức danh, gồm 16 thị trưởng các thành phố lớn và tỉnh trưởng, 227 người đứng đầu chính quyền địa phương, 3.973 thành viên hội đồng địa phương và 16 giám đốc sở giáo dục.

Cuộc bầu cử cũng được tổ chức đồng thời với bầu cử bổ sung 14 ghế tại Quốc hội. Công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào chiều cùng ngày.

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương tại điểm bầu cử ở thành phố Gwangju, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc, tổng cộng 44,6 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Trong hai ngày bỏ phiếu sớm 29-30/5, hơn 10,49 triệu cử tri đã thực hiện quyền bầu cử, tương đương tỷ lệ 23,51%, mức cao nhất trong lịch sử các cuộc bầu cử địa phương kể từ khi Hàn Quốc áp dụng hình thức bỏ phiếu sớm năm 2014.

Con số này vượt mức 20,62% ghi nhận trong cuộc bầu cử địa phương năm 2022, làm dấy lên kỳ vọng tỷ lệ cử tri đi bầu năm nay sẽ cao hơn mức 50,9% của kỳ bầu cử trước.

Ngoài công dân Hàn Quốc, người nước ngoài có tư cách thường trú nhân và đã sinh sống tại Hàn Quốc ít nhất 3 năm cũng được tham gia bầu cử địa phương.

Cuộc bầu cử năm nay được giới quan sát xem là phép thử chính trị đầu tiên trên phạm vi toàn quốc đối với chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung kể từ khi ông nhậm chức năm 2025.

Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền cho rằng cuộc bỏ phiếu là cơ hội để củng cố sự ủng hộ đối với chính quyền mới và khép lại giai đoạn bất ổn chính trị liên quan đến vụ thiết quân luật.

Các nhà quan sát nhận định cuộc đua quyết liệt nhất tập trung tại Seoul cùng khu vực Đông Nam gồm Busan, Ulsan và tỉnh Nam Gyeongsang. Trong đó, cuộc bầu cử Thị trưởng Seoul thu hút sự chú ý lớn nhất.

Thành phố Busan cũng được đánh giá là một trong những chiến trường trọng điểm với cuộc cạnh tranh sít sao giữa hai ứng cử viên của DP và đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đối lập.

Nhiều chính trị gia tên tuổi đã từ bỏ ghế nghị sỹ để tranh cử các vị trí lãnh đạo địa phương. Trong số đó có bà Choo Mi Ae, nghị sỹ 6 nhiệm kỳ của DPK, đang tranh cử chức tỉnh trưởng Gyeonggi./.

Hàn Quốc công bố lập trường cùng tồn tại hòa bình với Triều Tiên Sách Trắng thống nhất năm 2026 của Hàn Quốc nhấn mạnh 3 nguyên tắc chính gồm: tôn trọng chế độ của Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất theo hướng sáp nhập và không tiến hành các hoạt động thù địch.

​