Trung Quốc và Anh tổ chức Đối thoại chiến lược lần thứ 11

Trung Quốc và Anh tái khẳng định hợp tác toàn diện, thảo luận về đối ngoại, kinh tế, năng lượng, AI và biến đổi khí hậu trong đối thoại lần thứ 11.

Hải Yến
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper chủ trì Đối thoại chiến lược Trung Quốc-Anh lần thứ 11 tại Bắc Kinh. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 2/6, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đã chủ trì Đối thoại chiến lược Trung Quốc-Anh lần thứ 11.

Ông Vương Nghị cho biết trong chuyến thăm của Thủ tướng Keir Starmer đến Trung Quốc vào đầu năm nay, lãnh đạo hai nước đã đạt được sự đồng thuận quan trọng về việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lâu dài, ổn định.

Hiện nay, các hoạt động trao đổi và hợp tác giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực đã được khôi phục hoàn toàn và đang dần trở lại đúng hướng. Hai bên cần tiếp tục trao đổi, thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai nước, tăng cường trao đổi cấp cao, thúc đẩy đạt được nhiều kết quả thiết thực và cụ thể hơn.

Ông Vương Nghị bày tỏ hy vọng nước Anh sẽ cung cấp một môi trường kinh doanh công bằng, không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp Trung Quốc, tạo bầu không khí thuận lợi cho sự phát triển của quan hệ song phương và làm sâu sắc thêm hợp tác.

Về phần mình, bà Yvette Cooper cho rằng việc lãnh đạo hai nước nhất trí xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lâu dài, ổn định rất quan trọng và phù hợp với lợi ích của cả hai bên.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay phức tạp, hai nước cần tăng cường đối thoại và hợp tác cùng nhau ứng phó các thách thức. Anh sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc duy trì các cuộc trao đổi cấp cao chặt chẽ, thúc đẩy đối thoại thể chế và làm sâu sắc thêm hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, tài chính, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và biến đổi khí hậu.

Anh sẵn sàng cùng Trung Quốc quản lý những khác biệt mang tính xây dựng thông qua đối thoại thẳng thắn và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ Anh-Trung Quốc.

Tại Đối thoại, hai bên cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề như Iran và Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)
