Lục quân Anh dùng máy in 3D Trung Quốc để chế tạo vũ khí

Theo The Telegraph, Lục quân Anh đang sử dụng máy in 3D do Trung Quốc sản xuất để chế tạo vũ khí, bất chấp các quan ngại về an ninh quốc gia.

Theo báo cáo, binh sỹ đã mang theo các thiết bị này ra thực địa và dùng chúng để chế tạo “thiết bị bay không người lái cảm tử” phục vụ nhiệm vụ tấn công.

Các sỹ quan cho biết họ muốn huấn luyện “cả trung đội” vận hành máy in 3D, qua đó giúp lực lượng “gần như có nguồn vũ khí vô tận."

Theo The Telegraph, binh sỹ Anh đã sử dụng máy in 3D di động do hãng Bambu Labs sản xuất trong một cuộc diễn tập quân sự tại Kenya hồi đầu năm nay. Họ dùng công nghệ này để chế tạo các thiết bị bay không người lái tấn công điều khiển góc nhìn thứ nhất (FPV) ngay tại thực địa và triển khai chúng trong các nhiệm vụ tấn công.

Tuy nhiên, ngày 15/11, các chuyên gia an ninh cảnh báo việc này chẳng khác nào Anh “trao chìa khóa cửa hậu của hệ thống an ninh” cho Trung Quốc, đồng thời cáo buộc chính phủ sử dụng thiết bị của Trung Quốc để tiết kiệm chi phí dù tồn tại rủi ro an ninh. Họ cho rằng giới lãnh đạo quốc phòng “chưa rút ra bài học” sau khi tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei bị cấm tham gia mạng 5G của Anh vì lo ngại an ninh.

Ông Luke de Pulford, Giám đốc điều hành Liên minh Liên nghị viện về Trung Quốc (IPAC), nhận định: “Vấn đề là thực tế hầu như không có doanh nghiệp tư nhân đúng nghĩa tại Trung Quốc - nhất là trong các ngành chiến lược được trợ cấp. Những phân loại này rất quan trọng, họ không rót lượng tiền khổng lồ vào một số ngành mà không có lý do. Họ làm vậy không chỉ để củng cố quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nước mà còn ở nước ngoài. Họ muốn bảo đảm có thể buộc các nước khác phải làm theo ý họ."

Chuyên gia quốc phòng Robert Clark, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Hội đồng Địa chiến lược (Council on Geostrategy), gọi quyết định sử dụng thiết bị in 3D của Trung Quốc cho Lục quân Anh là “gây phẫn nộ” và “đáng xấu hổ”./.

Trung Quốc thử nghiệm thành công động cơ phản lực siêu nhẹ in 3D Động cơ được chế tạo dựa trên thiết kế tối ưu hóa cấu trúc liên kết đa ngành và kỹ thuật in 3D bồi, nhằm đạt được các mục tiêu thiết kế về trọng lượng cực nhẹ và hiệu suất cao.