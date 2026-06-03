Ấn Độ thử thành công tên lửa chống bức xạ RudraM-II

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) phối hợp với Không quân Ấn Độ (IAF) ngày 2/6 thông báo đã phóng thử thành công tên lửa không đối đất RudraM-II từ tiêm kích Su-30MKI, đánh dấu bước tiến mới trong chương trình phát triển vũ khí nội địa của nước này.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, cuộc thử nghiệm được tiến hành trong các điều kiện khắc nghiệt và trên quỹ đạo bay phức tạp nhằm đánh giá toàn diện khả năng hoạt động của tên lửa.

Sau khi được phóng, RudraM-II đã tự dẫn tới mục tiêu định sẵn và đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Dữ liệu thu thập từ các hệ thống đo đạc của Trung tâm Thử nghiệm Tích hợp (ITR) tại bang Odisha cho thấy tất cả các mục tiêu đề ra đều đạt được.

RudraM-II là tên lửa không đối đất sử dụng nhiên liệu rắn do Ấn Độ tự phát triển, được thiết kế để tấn công và vô hiệu hóa các hệ thống phòng không cùng nhiều mục tiêu mặt đất của đối phương.

Đây là phiên bản nâng cấp trong dòng tên lửa chống bức xạ RudraM, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến do các phòng thí nghiệm thuộc DRDO phát triển.

Dự án này do Trung tâm Nghiên cứu Imarat (RCI) tại Hyderabad chủ trì, với sự tham gia của nhiều cơ sở nghiên cứu quốc phòng khác cùng các doanh nghiệp nhà nước và đối tác công nghiệp của Ấn Độ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đánh giá cuộc thử nghiệm thành công phản ánh sự trưởng thành của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, đồng thời góp phần thúc đẩy chương trình Aatmanirbhar Bharat (Ấn Độ tự cường) trong lĩnh vực công nghệ quân sự và các hệ thống vũ khí hiện đại. Đây là cột mốc mới nhất trong nỗ lực tăng cường năng lực tên lửa nội địa của Ấn Độ.

Trước đó trong năm 2024, DRDO đã thử nghiệm thành công RudraM-II và tên lửa chống bức xạ RudraM-I, qua đó xác nhận hiệu quả của các công nghệ dẫn đường, điều khiển và động cơ do nước này tự phát triển.

Theo giới quan sát, việc hoàn thiện dòng tên lửa RudraM sẽ giúp IAF nâng cao đáng kể năng lực chế áp hệ thống phòng không đối phương, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các loại vũ khí nhập khẩu./.

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