Bão Jangmi gây mưa lớn tại Tokyo sau khi đổ bộ miền Tây Nhật Bản

Bão Jangmi gây mưa lớn trên diện rộng tại khu vực thủ đô Tokyo trong ngày 3/6, làm nước sông dâng cao đến mức nguy hiểm, gây gián đoạn giao thông đường không và đường sắt sau khi đổ bộ vào miền Tây Nhật Bản trước đó cùng ngày.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), cơn bão số 6 của mùa mưa năm nay đã đổ bộ vào phía Nam tỉnh Wakayama khoảng 4 giờ 30 sáng với sức gió lên tới 126 km/giờ trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển sâu vào đất liền. Tính đến 6 giờ sáng ngày 3/6, bão đã khiến 15 người bị thương nhẹ tại tỉnh Okinawa và làm hư hại 6 ngôi nhà.

Mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực thủ đô Tokyo và các vùng lân cận trong buổi sáng, khiến nhà chức trách phải ban hành cảnh báo nguy cơ lũ lụt đối với nhiều con sông trong thành phố. Người dân sống tại các khu vực trũng thấp và ven sông được khuyến cáo sẵn sàng sơ tán hoặc chủ động di chuyển đến nơi an toàn trước khi có lệnh sơ tán chính thức.

Tại trung tâm Tokyo, người dân sống gần sông Zenpukuji được yêu cầu tìm nơi trú ẩn. Hình ảnh truyền hình cho thấy nước sông đục ngầu dâng cao và có nguy cơ tràn bờ.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cùng chính quyền địa phương cũng ban hành cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tại một số khu vực của Tokyo, trong đó có quận Shinagawa. Cảnh báo mưa lớn được áp dụng đối với Tokyo và các tỉnh lân cận như Chiba, Kanagawa cùng nhiều địa phương khác.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết chính phủ đã nhận được báo cáo về tình trạng ngập lụt trên đường giao thông, cây cối bị bật gốc và sạt lở đất tại nhiều khu vực trải dài từ Kyushu đến vùng Kanto, nơi có thủ đô Tokyo.

Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Hai hãng hàng không Japan Airlines (JAL) và All Nippon Airways (ANA) đã hủy toàn bộ các chuyến bay nội địa buổi sáng tại sân bay Haneda của Tokyo, đồng thời hủy một số chuyến bay quốc tế.

Nhiều tuyến tàu tốc hành của Công ty Đường sắt Nhật Bản (JR) kết nối khu vực Tokyo với các địa phương khác cũng phải tạm ngừng hoạt động hoặc điều chỉnh lịch trình. Theo Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), hơn 5.000 hộ gia đình trong khu vực đã bị mất điện.

Tại tỉnh Wakayama, nơi bão đổ bộ, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản từng ban hành cảnh báo lũ cấp độ 5-mức cao nhất-đối với sông Koza sau khi nước bắt đầu tràn bờ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã dỡ bỏ biện pháp cảnh báo khẩn cấp đối với các khu vực hạ lưu vào cuối buổi sáng.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết một dải mây mưa tuyến tính-hiện tượng thường gây mưa cực lớn trong thời gian ngắn-đã hình thành tại miền Nam tỉnh Wakayama. Cơ quan này cảnh báo nguy cơ xuất hiện thêm các dải mây tương tự, có thể khiến lượng mưa tăng mạnh tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Nhà chức trách tiếp tục cảnh báo người dân đề phòng lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất khi bão Jangmi di chuyển theo hướng Đông Bắc dọc bờ Thái Bình Dương của Nhật Bản./.

Nhật Bản: Bão Jangmi tiến gần Tokyo, 250.000 người được lệnh sơ tán Lệnh sơ tán đã được ban hành cho ít nhất khoảng 250.000 người thuộc khoảng 130.000 hộ gia đình tại các tỉnh Miyazaki, Kagoshima và Okinawa, với khoảng 560 người đang trú ẩn tại các trung tâm sơ tán.