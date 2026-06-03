Ấn Độ: Ít nhất 18 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở New Delhi

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 3/6 tại một tòa nhà ở khu Malviya Nagar, phía Nam thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Theo hãng tin PTI và giới chức địa phương, đám cháy bùng phát tại một tòa nhà có nhà hàng ở tầng trệt và các căn hộ ở những tầng phía trên. Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu được 37 người mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Quan chức phụ trách cứu hỏa cho biết đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc hiện vẫn chưa được xác định và đang được điều tra.

Một quan chức địa phương xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều thi thể tại hiện trường trong quá trình cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy khói dày đặc bao trùm tòa nhà khi các nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập lửa. Nhiều người dân địa phương cũng tham gia hỗ trợ công tác cứu nạn, giúp sơ tán những người mắc kẹt và đưa người bị thương tới nơi an toàn.

Hỏa hoạn là một trong những loại tai nạn thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ. Nhiều vụ việc nghiêm trọng trong những năm gần đây được cho là có liên quan đến việc không tuân thủ đầy đủ các quy định về xây dựng và an toàn phòng cháy chữa cháy./.

Nổ gây hỏa hoạn nghiêm trọng tại nhà máy hóa dầu ở Hungary Vụ nổ tại nhà máy hóa dầu MOL ở thành phố Tiszaujvaros, Đông Bắc Hungary, khiến 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

​