Hàn Quốc ghi nhận mùa Xuân nóng thứ hai trong hơn 50 năm

Ngày 2/6, Cục Khí tượng Hàn Quốc cho biết mùa Xuân năm nay tại nước này là mùa Xuân nóng thứ hai kể từ năm 1973, thời điểm mạng lưới quan trắc khí tượng được mở rộng trên toàn quốc và trở thành cơ sở thống kê các kỷ lục thời tiết.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của Cục Khí tượng Hàn Quốc cho biết nhiệt độ trung bình toàn Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 3-5 năm nay đạt 13,3 độ C, cao hơn 0,8 độ C so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 1,4 độ C so với mức trung bình nhiều năm giai đoạn 1991-2020 là 11,9 độ C.

Trong bảng xếp hạng nhiệt độ mùa Xuân kể từ năm 1973, năm 2023 đứng đầu với mức trung bình 13,5 độ C. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về năm 2025, năm 2024 và năm 2022.

Đáng chú ý, ngoại trừ năm 1998, hầu hết các mùa Xuân có nhiệt độ cao nhất đều tập trung trong giai đoạn từ năm 2010 trở lại đây, phản ánh xu hướng nóng lên rõ rệt do biến đổi khí hậu.

Cục Khí tượng Hàn Quốc nhận định nguyên nhân trực tiếp khiến nền nhiệt tăng cao trong mùa Xuân năm nay là do Hàn Quốc thường xuyên nằm dưới tác động của vùng áp cao, tạo ra nhiều ngày trời quang đãng và lượng bức xạ mặt trời lớn.

Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng biến đổi khí hậu vẫn là nguyên nhân mang tính nền tảng làm gia tăng nhiệt độ trung bình theo thời gian.

Theo số liệu thống kê, nhiệt độ trung bình toàn Hàn Quốc trong tháng 3 đã tăng 2,7 độ C, tháng 4 tăng 1,2 độ C và tháng 5 tăng 1,3 độ C trong vòng 53 năm qua, tính từ năm 1973 đến nay.

Các đợt nắng nóng đáng chú ý trong mùa Xuân năm nay xuất hiện vào cuối tháng 3, giữa tháng 4 và đặc biệt là giữa tháng 5. Trong giai đoạn giữa tháng 5, nhiệt độ trung bình toàn Hàn Quốc đạt 19,7 độ C, mức cao nhất từng được ghi nhận trong thời kỳ này.

Ngoài nhiệt độ không khí, nhiệt độ bề mặt biển quanh Bán đảo Triều Tiên trong mùa Xuân năm nay cũng ở mức rất cao. Nhiệt độ bề mặt biển trung bình đạt 14 độ C, cao thứ hai trong vòng 10 năm qua, chỉ sau mức 14,3 độ C của năm 2024.

Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, lượng nhiệt tích tụ trong đại dương ở độ sâu khoảng 300m cao hơn mức trung bình, trong khi các dòng hải lưu ấm như Tsushima và Đông Triều Tiên hoạt động mạnh đã góp phần làm gia tăng nhiệt độ mặt biển. Nhiệt độ bề mặt biển trong các tháng 3, 4 và 5 đều cao hơn mức trung bình nhiều năm.

Trong khi đó, lượng mưa mùa Xuân năm nay đạt 268,1mm, tương đương mức trung bình nhiều năm là 248,4mm.

Sau giai đoạn mưa xuất hiện thường xuyên vào đầu tháng 4, tình trạng khô hạn khí tượng đã lan rộng tại nhiều khu vực miền Trung Hàn Quốc do lượng mưa giảm trong nửa cuối tháng 4.

Tuy nhiên, đợt mưa lớn ngày 20-21/5 do ảnh hưởng của vùng áp thấp đã mang lại lượng mưa từ 100-200mm tại nhiều khu vực như Gangwon Yeongdong, ven biển Jeonnam và Yeongnam, góp phần cải thiện đáng kể tình trạng hạn hán tại nhiều địa phương./.​

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nắng nóng trong năm nay Nạn nhân là một người đàn ông, 80 tuổi, ở Seoul. Đây là trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng sớm nhất kể từ khi hệ thống giám sát được đưa vào sử dụng.