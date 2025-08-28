Anh lo đối phó với nạn chuột khổng lồ bùng nổ sau mùa Hè nóng bức

Theo phóng viên TTXVN tại London, một chuyên gia kiểm soát dịch hại tại Anh đã cảnh báo về nguy cơ bùng nổ chuột khổng lồ trong mùa Đông năm nay, do ảnh hưởng từ thời tiết nóng bức, rác thải tăng và cơ sở hạ tầng xuống cấp.



Kieran Sampler, người sáng lập nhóm Yorkshire Rat Pack, cho biết mùa Hè nóng nực kết hợp với văn hóa tiêu thụ đồ ăn nhanh phổ biến và hệ thống cống rãnh cũ kỹ đang tạo điều kiện lý tưởng cho chuột phát triển.



Nhóm của ông đã bắt được những con chuột dài tới 22 inch (khoảng 56cm), với kích thước 19 inch (khoảng 48cm) nay đã trở thành bình thường. “Sẽ là một mùa Đông tồi tệ với chuột và mọi người chưa nhận ra mức độ kinh hoàng của nó," ông Sampler nói với tờ The Telegraph.



Là cựu hạ sỹ pháo binh, ông hiện điều hành công ty VermiCure Pest Control và dẫn dắt nhóm chuyên gia kiểm soát dịch hại nổi tiếng trên mạng xã hội.

Ông Sampler giải thích: “Rác thải hiện nay nhiều hơn 20 năm trước, với đồ ăn thừa từ các quán ăn nhanh và khu thùng rác chung ở tòa nhà cao tầng. Chúng tôi bắt chuột lớn hằng ngày, tình hình đang vượt tầm kiểm soát...”



Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là trang trại, kho hàng và nhà cũ với ống sắt đúc. Nghị sĩ Paul Salvin - Phó lãnh đạo Hội đồng Quận Redcar và Cleveland - bày tỏ lo ngại về rác thải thực phẩm không được xử lý đúng cách, có thể làm tình hình tệ hơn khi chương trình thu gom rác thải thực phẩm bắt đầu từ tháng 4/2026.

“Hầu hết chuột chui lên từ cống rãnh do ống nước nứt và cơ sở hạ tầng xuống cấp,” ông Salvin nói.



Hội đồng Quận Redcar và Cleveland đã thành lập nhóm đặc nhiệm kiểm soát dịch hại liên đảng để ứng phó. Ông Salvin kêu gọi các hội đồng khác hợp tác với công ty nước để giải quyết vấn đề.



Trước đó, có môt số nhóm tương tự cũng đã hỗ trợ Birmingham trong cuộc đình công thu gom rác, nơi có những chuột to như mèo xuất hiện.

Năm 2023, Glasgow cũng đối mặt với khủng hoảng chuột có kích thước như chó nhỏ, khiến công nhân thu gom rác né tránh một số khu vực.



Theo ước tính, Anh hiện có khoảng 250 triệu con chuột, có thể mang bệnh Weil - bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Leptospira gây ra và có thể lây sang người./.

