Mỹ: Thành phố New York "tuyên chiến” toàn diện với loài chuột

New York - thành phố đông dân nhất nước Mỹ - đang phải tiến hành một “cuộc chiến” toàn diện nhằm đối phó với loài chuột.

Tại thành phố 8,5 triệu dân này, chuột xuất hiện khắp nơi, từ trên đường phố đến các hệ thống tàu điện ngầm.

Trước một vấn nạn ngày càng nghiêm trọng, chính quyền thành phố đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn sự phát triển của loài gặm nhấm này, từ việc bơm khí vào hang để làm ngạt chuột đến biện pháp công nghệ cao như sử dụng các ứng dụng lập bản đồ xác định sự phát triển của quần thể chuột.

Tuy nhiên, một trong những biện pháp quan trọng nhất được chính quyền New York xác định là loại bỏ nguồn thức ăn của chuột.

Chính quyền đã đẩy mạnh việc tuyên truyền người dân ý thức không bỏ lại rác thải thực phẩm - nguồn thức ăn nuôi sống và duy trì số lượng chuột.

Theo bà Caroline Bragdon, một quan chức trong lĩnh vực kiểm soát dịch bệnh thuộc Sở Y tế New York, thiếu nguồn thức ăn sẽ khiến chuột sinh sản ít hơn và buộc chúng phải đi xa hơn để tìm thức ăn. Điều này sẽ khiến số lượng chuột giảm dần theo thời gian.

Ngành y tế của New York đã triển khai một ứng dụng “theo dõi chuột” dành cho những người tham gia chiến dịch diệt chuột.

Cụ thể, 70 thanh tra của Sở Y tế dùng ứng dụng này để phát hiện, báo cáo và giám sát hoạt động của chuột, đồng thời lên kế hoạch diệt trừ chuột.

Các thanh tra sẽ đi đến từng nơi yêu cầu các doanh nghiệp và người dân vệ sinh sạch sẽ tòa nhà, cửa hàng và vỉa hè.

Chính quyền cũng tổ chức các khóa huấn luyện về cách chống chuột, đã có hàng nghìn cư dân và quản lý tòa nhà tham gia.

Tháng 10/2022, New York đã khởi động “cuộc cách mạng rác thải,” nhằm lắp đặt các thùng chứa niêm kín để loại bỏ các túi rác đen chứa rác hữu cơ khỏi vỉa hè, sau khi số lượng chuột tăng vọt trong đại dịch COVID-19.

Hiện “cuộc chiến” với loài chuột của thành phố này cũng đã đạt được một số kết quả tích cực, theo số liệu chính thức, năm 2024, số đơn khiếu nại liên quan đến chuột đã giảm 25% so với năm trước đó.

Tuy nhiên, cho tới nay chỉ có khu Chinatown ở Manhattan là kiểm soát được số lượng chuột./.

