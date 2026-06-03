Ngân hàng trung ương Trung Quốc bơm ròng hơn 7 tỷ USD trong tháng Năm

Theo dữ liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) công bố, ngân hàng này đã bơm ròng 50 tỷ nhân dân tệ (7,33 tỷ USD) thông qua nghiệp vụ trái phiếu kho bạc trên thị trường mở trong tháng Năm vừa qua.

Con số này cho thấy quy mô giao dịch trái phiếu kho bạc trên thị trường mở của Ngân hàng trung ương Trung Quốc vẫn ở mức tương đối thấp, từ 40-50 tỷ nhân dân tệ mỗi tháng, một xu hướng đã tiếp diễn kể từ tháng 2.

Nhà phân tích vĩ mô hàng đầu tại Golden Credit Rating, Wang Qing, cho rằng lượng bơm ròng trong tháng 5 phù hợp với mức thấp được thấy trong những tháng gần đây, đồng thời lưu ý rằng thanh khoản thị trường đang tương đối dồi dào, khiến ngân hàng trung ương nước này không cần phải bơm một lượng lớn thanh khoản dài hạn thông qua nghiệp vụ trái phiếu kho bạc trên thị trường mở.

Theo nhà phân tích trên, động thái này cũng phản ánh ý định chính sách của Ngân hàng trung ương Trung Quốc là tiến hành các hoạt động thị trường mở một cách linh hoạt và dẫn dắt lãi suất thị trường biến động ổn định quanh lãi suất chính sách thông qua kết hợp giữa khối lượng thanh khoản và giá cả.

Theo Báo cáo Công tác Chính phủ năm nay, Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chủ động hơn và áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng phù hợp trong năm 2026./.

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