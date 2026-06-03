OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 30.625 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 3.995 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi hoàn tất phương án, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 26.631 tỷ đồng lên hơn 30.625 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ tăng vốn, ngân hàng sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh hệ thống công nghệ phục vụ cho việc hiện đại hóa ngân hàng, hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm mới, tăng trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng - những động lực quan trọng trong chiến lược tăng trưởng và phát triển dài hạn.

Mới đây, OCB cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Chris Shayan giữ chức vụ quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/6/2026. OCB kỳ vọng, dưới sự dẫn dắt của ông Chris Shayan, ngân hàng sẽ tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng AI và dữ liệu trong vận hành, quản trị rủi ro cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng; đồng thời từng bước định hình hình ảnh một ngân hàng hiện đại, chuyên nghiệp, đổi mới, thích ứng nhanh với xu thế thị trường.

Song song với tốc độ đổi mới, OCB cũng tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển an toàn, bền vững và lấy khách hàng làm trọng tâm.

Năm 2026, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2025, tổng tài sản tăng 10% so với số thực hiện cuối năm 2025, ước đạt 354.214 tỷ đồng./.

Ông Phạm Hồng Hải xin từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc ngân hàng OCB Ngân hàng OCB thông báo ông Phạm Hồng Hải từ nhiệm Tổng Giám đốc trong bối cảnh chiến lược phát triển mới và kết quả kinh doanh quý 1/2026 tích cực.