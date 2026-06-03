Vietcombank đồng hành cùng Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh

Nhằm thúc đẩy nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, ngày 03/6/2026, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phối hợp cùng Cục Thuế tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026 và hiện thực hóa Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở chính Vietcombank (Hà Nội) và kết nối trực tuyến qua cầu truyền hình tại các chi nhánh Vietcombank trên 34 tỉnh, thành phố.

Cú hích cho hạ tầng tài chính số của hộ kinh doanh

Trong bối cảnh nền kinh tế dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng minh bạch và số hóa, việc hỗ trợ khối hộ kinh doanh cá thể, một trong những trụ cột kinh tế có số lượng lớn nhất, tiếp cận với phương thức quản lý thuế hiện đại là bước đi tất yếu.

Với hộ kinh doanh, dòng tiền minh bạch không chỉ phục vụ yêu cầu tuân thủ thuế, mà còn giúp chủ hộ nhìn rõ doanh thu, chi phí, giao dịch theo từng điểm bán, từng thu ngân và từng giai đoạn kinh doanh. Khi dữ liệu tài chính được ghi nhận nhất quán qua ngân hàng, hộ kinh doanh có thêm nền tảng để tiếp cận các giải pháp tín dụng phù hợp, từ eTax Credit, các khoản vay bổ sung vốn lưu động đến các chương trình ưu đãi lãi suất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Vinh - thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Vietcombank nhấn mạnh: “Vietcombank nhận thức sâu sắc rằng chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính và thuế chỉ có thể đi vào thực chất khi có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng, các nền tảng bán hàng và cộng đồng hộ kinh doanh. Vietcombank cam kết tiếp tục phát huy các lợi thế công nghệ, mạng lưới sản phẩm và con người để đồng hành cùng ngành thuế góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và văn minh hơn.”

Ông Lê Quang Vinh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Vietnam+)

Đại diện Cục Thuế, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế đánh giá cao sự phối hợp của Vietcombank trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận các công cụ số phục vụ quản lý dòng tiền, thanh toán không tiền mặt, kê khai và nộp thuế điện tử. Việc kết nối giữa cơ quan thuế, ngân hàng và các nền tảng phục vụ bán hàng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện, giảm sai sót trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế và thúc đẩy quá trình số hóa hộ kinh doanh trên toàn quốc.

Tiêu điểm của buổi lễ là “Nghi thức ký kết giữa Cục Thuế và Vietcombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi.” Đây được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự gắn kết bền chặt và mở ra chương mới trong hành trình hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Vietnam+)

Chia sẻ tại lễ ký kết, bà Đoàn Hồng Nhung - thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank cho biết: “Vietcombank mong muốn đóng vai trò cầu nối giữa chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hiện đại hóa quản lý thuế và nhu cầu kinh doanh hằng ngày của hộ kinh doanh. Chúng tôi không chỉ cung cấp công cụ để hộ kinh doanh nhận tiền, quản lý dòng tiền và nộp thuế thuận tiện hơn, mà còn thông qua các chính sách ưu đãi góp phần giúp hộ kinh doanh có thêm cơ hội gia tăng doanh thu, hình thành dữ liệu minh bạch và tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại, an toàn hơn.”

Trong khuôn khổ chương trình, Cục Thuế thành phố Hà Nội và các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn đã tiến hành nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác. Văn bản thỏa thuận với các chi nhánh còn lại trong hệ thống Vietcombank ở các tỉnh thành ngoài Hà Nội sẽ tiếp tục được hoàn tất sau buổi lễ.

Lễ ký kết giữa Cục Thuế và Vietcombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi - Hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026 đã mở ra một giai đoạn hợp tác toàn diện, thúc đẩy tiến trình số hóa toàn diện nền kinh tế, hướng tới mục tiêu quốc gia về một xã hội không dùng tiền mặt và một nền tài chính số hiện đại, minh bạch.

Ngày Tài chính số 2026 là bước phát triển mới của chương trình Ngày không tiền mặt 16/6, được tổ chức thường niên từ năm 2019. Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Với chủ đề “Thanh toán thông minh - Thúc đẩy tài chính số,” chương trình hướng đến mục tiêu đưa thanh toán số trở thành “cửa ngõ” để người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận sâu hơn với các dịch vụ tài chính hiện đại như quản lý dòng tiền, tiết kiệm, tín dụng, thương mại điện tử và các giải pháp tài chính số khác.

Bốn nhóm giải pháp theo vòng đời phát triển của hộ kinh doanh

Tại sự kiện, Vietcombank giới thiệu bộ giải pháp dành cho hộ kinh doanh theo từng giai đoạn phát triển với thông điệp “Chọn một lần - dùng một đời”. Bộ giải pháp được thiết kế theo hành trình thực tế của hộ kinh doanh, từ khởi nghiệp, quản lý dòng tiền, mở rộng bán hàng đến tiếp cận nguồn vốn.

Ông Đặng Kiên Định - Giám đốc Vietcombank Sở Giao dịch (thứ 3, từ phải sang) đại diện cho toàn bộ 18 chi nhánh Vietcombank tại Hà Nội thực hiện ký kết cùng ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội (thứ 3, từ trái sang) dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo hai đơn vị. (Ảnh: Vietnam+)

Ở giai đoạn khởi đầu, gói “Mở bán dễ dàng” hỗ trợ mở tài khoản, tặng số tài khoản theo số điện thoại, miễn phí nhiều giao dịch số và kết nối các công cụ bán hàng, nộp thuế. Điều này giúp hộ kinh doanh nhanh chóng thiết lập nền tảng tài chính và quản lý dòng tiền ngay từ những ngày đầu hoạt động.

Khi hoạt động đi vào ổn định, gói “Quản tiền rõ ràng” cung cấp các giải pháp như VCB Digibank Hộ kinh doanh và VCB DigiBiz, cho phép quản lý tách bạch tài khoản cá nhân và tài khoản kinh doanh, hỗ trợ kiểm soát dòng tiền hiệu quả hơn.

Đối với nhu cầu mở rộng kinh doanh, gói “Bán hàng linh hoạt” mang đến các giải pháp thanh toán hiện đại như VCB OneQR, cho phép nhận thanh toán từ khách hàng trong và ngoài nước bằng một mã QR duy nhất, đồng thời hỗ trợ quản lý doanh thu và đối soát giao dịch thuận tiện hơn.

Khi cần bổ sung nguồn lực để tăng trưởng, gói “Tiếp vốn kinh doanh” kết nối dữ liệu dòng tiền với các sản phẩm tín dụng như eTax Credit, cho vay vốn lưu động và các chương trình ưu đãi lãi suất. Việc minh bạch doanh thu và dòng tiền qua ngân hàng giúp hộ kinh doanh nâng cao khả năng tiếp cận vốn phù hợp với nhu cầu phát triển.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Tài chính số 2026, Vietcombank tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần đưa các dịch vụ tài chính số hiện đại đến gần hơn với cộng đồng hộ kinh doanh và người dân.

Cùng với hoạt động ký kết, Vietcombank đồng loạt triển khai hai chương trình khuyến mại ngay từ ngày 05/06/2026 đến hết 31/08/2026 với tổng giá trị giải thưởng 2,4 tỷ đồng. Hai chương trình được thiết kế như hai vế của cùng một hệ sinh thái: đơn vị chấp nhận thanh toán có thêm động lực tăng doanh số, trong khi khách hàng cá nhân có thêm lý do sử dụng VCB Digibank và quét QR trong giao dịch hằng ngày./.

Vietcombank mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới tới Nhật Bản và Hong Kong Vietcombank hiện là ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua hợp tác chiến lược với Alipay+.