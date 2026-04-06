Trung Quốc tăng cường trấn áp hành vi trốn thuế đối với người nổi tiếng

Cơ quan thuế hàng đầu của Trung Quốc sẽ khởi động một chiến dịch chung đặc biệt trong năm nay nhằm tăng cường trấn áp tội phạm liên quan đến thuế, với trọng tâm nhắm vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, bao gồm những người nổi tiếng, những người phát trực tiếp (livestreamer) và các lĩnh vực như thẩm mỹ y tế cùng ngành trang sức.



Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Tổng cục Thuế quốc gia Trung Quốc cho biết cuộc họp phối hợp định kỳ trong tháng 4 - với sự tham gia của 8 cơ quan Chính phủ Trung Quốc - sẽ tập trung vào việc điều phối chiến dịch đặc biệt nói trên, cũng như nâng cao hiệu quả điều tra và xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Chiến dịch sắp tới sẽ nhắm vào các hoạt động bất hợp pháp như hành vi trốn thuế của những người nổi tiếng và những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (influencer), cùng các sai phạm trong lĩnh vực thẩm mỹ y tế và ngành trang sức.



Trong năm 2025, các cơ quan thuế Trung Quốc đã nỗ lực tăng cường đáng kể công tác giám sát và thanh tra thuế, tập trung chủ yếu vào các ngành nghề có nguy cơ cao.

Tổng cục Thuế quốc gia Trung Quốc đã tiến hành điều tra 4.223 cá nhân thuộc nhóm nguy cơ cao liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn cổ phần, lĩnh vực giải trí và phát trực tiếp, qua đó thu hồi được 7,1 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,03 tỷ USD) tiền thuế nợ đọng và tiền phạt.



Các nỗ lực nhằm chấn chỉnh việc tuân thủ nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp cũng mang lại kết quả đáng kể.

Cơ quan này đã tiến hành thanh tra 5.006 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu (bao gồm cả các trạm xăng) và thu hồi 7,5 tỷ nhân dân tệ trong năm 2025.

Cơ quan này cũng đã điều tra 4.865 công ty có hành vi gian lận trong việc kê khai hoặc hưởng trái phép các ưu đãi về thuế, qua đó thu hồi 19 tỷ nhân dân tệ./.

