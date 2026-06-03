Thế giới

Hàn Quốc và Mỹ tăng tốc thảo luận về năng lượng hạt nhân

Ngày 2-3/6, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc thảo luận về kế hoạch phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc và vấn đề bảo đảm quyền làm giàu uranium.

Trường Giang
Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ neo tại căn cứ hải quân Hàn Quốc. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ neo tại căn cứ hải quân Hàn Quốc. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các cuộc tham vấn song phương về thực thi các thỏa thuận an ninh đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju hồi tháng 10/2025, đã chính thức được nối lại sau nhiều tháng đình trệ.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, trong hai ngày 2-3/6, phái đoàn hai nước đã tiến hành các cuộc thảo luận tại trụ sở Bộ này về nhiều nội dung hợp tác chiến lược, bao gồm kế hoạch phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc và vấn đề bảo đảm quyền làm giàu uranium cũng như tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Hai bên nhất trí thúc đẩy các cuộc tham vấn nhằm sớm đạt được kết quả cụ thể, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát tiến độ và đẩy nhanh các vòng đàm phán tiếp theo. Theo một quan chức của Bộ này, vòng tham vấn tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức tại Washington DC. trong tháng 7 tới.

Giới quan sát nhận định trọng tâm của các cuộc đàm phán hiện nay là khả năng sửa đổi thỏa thuận hợp tác hạt nhân song phương hiện hành để mở rộng quyền làm giàu urani và tái chế nhiên liệu hạt nhân cho Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận hiện tại, Hàn Quốc chỉ được phép tiến hành các hoạt động này khi có sự chấp thuận bằng văn bản từ phía Mỹ, trong khi mức độ làm giàu urani bị giới hạn dưới 20%.

Seoul cũng đang thúc đẩy lập luận rằng việc công nhận quyền làm giàu và tái chế urani của Hàn Quốc sẽ giúp củng cố chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân xuyên Thái Bình Dương, qua đó phục vụ lợi ích an ninh năng lượng của cả hai nước.

Liên quan tới chương trình tàu ngầm hạt nhân, hai bên đã thảo luận về cơ chế hợp tác cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho các tàu ngầm quân sự trong tương lai. Hàn Quốc dự kiến tự phát triển lò phản ứng và hệ thống động lực cho tàu ngầm, trong khi nhập khẩu uranium làm giàu thấp từ Mỹ.

Tuy nhiên, do thỏa thuận hạt nhân hiện hành giữa hai nước chủ yếu phục vụ mục đích dân sự, Seoul đánh giá cần có một cơ chế pháp lý riêng để tiếp nhận nhiên liệu phục vụ tàu ngầm quân sự. Cho tới nay, Mỹ mới chỉ đồng ý chia sẻ nhiên liệu và công nghệ tàu ngầm hạt nhân với Anh và Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hàn Quốc và Mỹ #năng lượng hạt nhân #Hàn Quốc #làm giàu uranium Hàn Quốc
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