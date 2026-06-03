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Đan Mạch khẳng định ủng hộ quyền tự quyết của Greenland

Ngày 2/6, Đan Mạch khẳng định sẽ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của các dân tộc, trong đó có Greenland.

Phương Hoa
Quang cảnh thủ phủ Nuuk của Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh thủ phủ Nuuk của Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/6, Chính phủ liên minh mới của Đan Mạch khẳng định sẽ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của các dân tộc, trong đó có Greenland.

Theo tài liệu do Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch vừa công bố, Chính phủ Đan Mạch nhấn mạnh sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền tự trị Greenland để bảo đảm các nguyên tắc về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của người dân.

Tài liệu cũng cho biết Đan Mạch sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng tại khu vực Bắc Cực trong khuôn khổ hợp tác giữa các vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Đan Mạch và các đồng minh.

Chính phủ mới khẳng định mục tiêu xây dựng quan hệ hợp tác “bình đẳng và hiện đại” giữa Greenland và Đan Mạch trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đề cập đến việc Washington cần kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia và chiến lược tại khu vực Bắc Cực, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng các biện pháp gây sức ép, trong đó có có khả năng dùng biện pháp quân sự.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos hồi tháng 1/2026, ông Trump khẳng định sẽ không sử dụng vũ lực để đạt mục tiêu này và cho biết Mỹ đang theo đuổi giải pháp đàm phán nhằm mua hoặc đạt được thỏa thuận với Greenland./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Greenland #Đan Mạch #quyền tự quyết Đan Mạch
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