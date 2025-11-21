Ai Cập hoan nghênh nghị quyết LHQ khẳng định quyền tự quyết của người Palestine

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Chính phủ Ai Cập hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết thường niên khẳng định quyền tự quyết của người Palestine với đa số 164 quốc gia thành viên bỏ phiếu ủng hộ.

Trong tuyên bố ngày 20/11, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết nước này đã trình nghị quyết thay mặt Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC).

Ai Cập nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ này thể hiện cam kết của cộng đồng quốc tế đối với các quyền hợp pháp và bất khả xâm phạm của người Palestine, trong đó có quyền tự quyết và thành lập một nhà nước độc lập phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Bộ Ngoại giao Ai Cập khẳng định nghị quyết củng cố quyền tự quyết hợp pháp của người Palestine, đồng thời sẵn sàng hợp tác với các quốc gia trong khu vực cũng như các đối tác quốc tế để thúc đẩy một giải pháp toàn diện, đáp ứng nguyện vọng tự do và độc lập của người dân Palestine.

Ai Cập cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để hiện thực hóa sáng kiến hòa bình của Tổng thống Donald Trump nhằm đảm bảo an ninh, ổn định và mở ra triển vọng chính trị đáng tin cậy cho người Palestine.

Ngoài ra, nước này cũng kêu gọi thực thi Nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhất là trong việc củng cố lệnh ngừng bắn, thúc đẩy tái thiết và hướng tới giải pháp công bằng, toàn diện cho vấn đề Palestine.

Nghị quyết do OIC đệ trình, với Ai Cập đóng vai trò chủ đạo trong tiến trình soạn thảo. Đây được xem là một trong những văn kiện quốc tế quan trọng nhất ủng hộ các quyền của người Palestine, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các nước thành viên Liên hợp quốc trong việc bảo vệ các quyền đó theo luật pháp quốc tế.

Nghị quyết được thông qua trong bối cảnh hiện đang có nhiều nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Hamas-Israel và khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông.

Cùng ngày, Ủy viên châu Âu phụ trách Địa Trung Hải, bà Dubravka Suica, cho biết Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận tiến bộ mà Chính quyền Palestine đã đạt được trong các chương trình cải cách then chốt, ngay cả trong “hoàn cảnh đặc biệt.”

Phát biểu họp báo chung với Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa, bà Suica nhấn mạnh những cải cách này là tiền đề cho giải pháp hai nhà nước nhưng phía trước vẫn còn nhiều việc cần giải quyết.

Bà Suica kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ thêm để giúp ổn định tình hình tài chính của Palestine./.

Chính quyền Palestine hoan nghênh tuyên bố chung do Mỹ đứng đầu về Gaza Palestine hoan nghênh nội dung của tuyên bố chung, trong đó khẳng định quyền tự quyết của nhân dân Palestine, việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập và theo đuổi hòa bình giữa Palestine và Israel.