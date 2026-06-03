Xung đột tại Trung Đông: Hezbollah bác đề xuất ngừng bắn từng phần

Ngày 3/6, lực lượng Hezbollah tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn từng phần nào với Israel, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào Israel sẽ tiếp tục được duy trì.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Israel và các quan chức Liban đang đàm phán thỏa thuận hòa bình tại Mỹ.

Trong tuyên bố, ông Mahmoud Qomati, một quan chức cấp cao của Hezbollah nhấn mạnh rằng lực lượng này bác bỏ mọi đề xuất chỉ giới hạn xung đột tại một số khu vực nhất định.

Quan chức Hezbollah cảnh báo Israel không nên coi việc tránh tấn công khu ngoại ô phía Nam Beirut là cơ sở cho bất kỳ thỏa thuận tạm thời nào. Theo ông Qomati, nếu Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào khu vực này, Hezbollah sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã đạt được một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Israel và Hezbollah.

Theo các nguồn tin Liban, thỏa thuận này bao gồm việc Israel không tiến hành các cuộc không kích nhằm vào khu Dahiyeh ở phía Nam Beirut, thành trì của Hezbollah, đổi lại Hezbollah không tấn công lãnh thổ Israel.

Tuy nhiên, phát biểu mới nhất của Hezbollah cho thấy sáng kiến giảm leo thang do Mỹ thúc đẩy đang đứng trước nguy cơ gặp trở ngại ngay từ giai đoạn đầu triển khai.

Không chỉ gặp trở ngại từ phía Hezbollah, nỗ lực giảm leo thang của Mỹ cũng đang làm gia tăng mâu thuẫn với đồng minh Israel.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong cuộc điện đàm gần đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc trao đổi căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến kế hoạch không kích Beirut.

Các nguồn tin cho biết Tổng thống Trump đã tỏ ra tức giận trước tuyên bố chung của Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz, cũng như đoạn video trong đó ông Netanyahu cảnh báo khả năng Israel sẽ tấn công Beirut.

Phía Israel muốn duy trì chính sách tấn công phủ đầu như hiện nay song Washington yêu cầu IDF chỉ được tiến hành các hoạt động quân sự trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa trực tiếp và tức thời đối với binh sỹ Israel.

Trong khi đó, trên thực địa, giao tranh vẫn leo thang dữ dội. Ngày 2/6, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục không kích các căn cứ của Hezbollah ở ngoại ô Beirut nếu lực lượng này không ngừng bắn phá các thị trấn phía Bắc Israel.

Truyền thông Liban đưa tin các cuộc tấn công của Israel vào khoảng 30 địa điểm trên khắp miền Nam nước này đã gây ra nhiều thương vong. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã tấn công quân đội Israel trên các vùng đất phía Nam Liban, nhưng không nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công ở Israel.

Về phần mình, quân đội Israel cho biết đã chặn được 2 vật thể bay từ Liban, nhưng không báo cáo bất kỳ thương vong nào. Những ngày qua chứng kiến đợt oanh tạc khốc liệt nhất khi quân đội Israel tiến sâu vào lãnh thổ Liban nhất trong hai thập kỷ.

Bộ Y tế Liban cho biết các đợt không kích của Israel gần một bệnh viện ở thành phố Tyre miền Nam nước này đã khiến 4 người thiệt mạng và 127 người khác bị thương./.

Lực lượng Hezbollah sẵn sàng ngừng bắn toàn diện với Israel Chủ tịch Quốc hội Liban cho biết lực lượng Hezbollah sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức với Israel, đồng thời cam kết đảm bảo thực thi thỏa thuận này.

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