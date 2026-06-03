Xung đột tại Trung Đông: Nổ lớn gần eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang mạnh mẽ trên nhiều mặt trận trong những ngày đầu tháng 6, khi hàng loạt diễn biến dồn dập xảy ra tại khu vực - từ các vụ nổ bí ẩn tại eo biển Hormuz, hoạt động phong tỏa hàng hải của Washington, cho đến các lệnh trừng phạt kinh tế mới nhắm vào Tehran.

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, ngày 3/6, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại khu vực đảo Qeshm - một địa điểm chiến lược nằm ngay trong lòng eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 20% tổng lượng dầu mỏ toàn cầu.

Nguyên nhân các vụ nổ đến nay vẫn chưa được xác định, song sự kiện này lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh khu vực đang chứa đựng nhiều ngòi nổ tiềm ẩn.

Cùng thời điểm, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đã vô hiệu hóa tàu chở dầu M/T Lexie mang cờ Botswana khi tàu này cố tình di chuyển về phía đảo Kharg của Iran.

Theo CENTCOM, thủy thủ đoàn đã liên tục phớt lờ các cảnh báo và không tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng Mỹ trong suốt 24 giờ. Đáp lại, một máy bay quân sự Mỹ đã phóng tên lửa Hellfire vào khoang động cơ tàu, khiến con tàu hoàn toàn mất khả năng hoạt động. Đây là tàu thứ sáu bị Mỹ vô hiệu hóa kể từ khi Washington triển khai lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran hồi tháng 4.

Trong một diễn biến đáng lo ngại khác, quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đã phải kích hoạt để đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) mà giới chức mô tả là "thù địch."

Nhà chức trách Kuwait kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn an ninh, đồng thời khẳng định những tiếng nổ được ghi nhận tại nhiều khu vực là kết quả trực tiếp của các hoạt động đánh chặn trên không.

Về kinh tế, ngày 2/6, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt nhắm vào Nobitex - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran - với cáo buộc đây là mắt xích then chốt trong một hệ thống tài chính phục vụ Tehran.

Washington cũng đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt cá nhân đối với hai anh em Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali và Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali - những người bị cho là kiểm soát Nobitex - cùng Giám đốc điều hành sàn giao dịch này là Amir Hossein Rad.

Nobitex trước đó đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc và khẳng định không có bất kỳ liên hệ nào với các hoạt động tài chính bất hợp pháp của nhà nước Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng ngày tuyên bố Washington sẽ không cấp phép cho bất kỳ cá nhân nào có liên hệ với Lực lượng vệ binh cách mạng Iran tham gia phái đoàn Iran tới Mỹ nhân dịp Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026./.

Iran quyết thực thi quyền quản lý Eo biển Hormuz Iran tuyên bố mọi tàu thuyền muốn đi qua Hormuz - kể cả tàu thương mại lẫn tàu chở dầu - đều phải tuân thủ các tuyến đường do Iran chỉ định và cấp phép.