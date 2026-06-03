Ngoại trưởng Bangladesh đắc cử Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Ngày 2/6, Ngoại trưởng Bangladesh, ông Khalilur Rahman đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81.



Trong cuộc bỏ phiếu kín cùng ngày, ông Khalilur Rahman đã giành được 99 phiếu so với 91 phiếu của nhà ngoại giao người Cộng hòa Síp Andreas Kakouris.

Như vậy, ông Khalilur Rahman sẽ tiếp quản cương vị chủ tịch từ người tiền nhiệm - cựu Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock - vào tháng 9 tới.



Hồi tháng 2/2026, ông Rahman đã trở thành ngoại trưởng của Bangladesh, sau khi từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia và phụ trách vấn đề người tị nạn Rohingya từ Myanmar trong chính phủ lâm thời.

Ông Rahman có bằng luật và kinh tế từ các trường đại học của Mỹ, và đã từng tham gia các cuộc đàm phán thương mại với Washington.



Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc được bầu hàng năm với nhiệm kỳ một năm dựa trên sự luân phiên theo khu vực địa lý. Năm nay, vị trí này được phân bổ cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó bao gồm cả Cộng hòa Síp./.

ĐHĐ Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba Với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng, việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết đã khẳng định lý trí, công lý và sự thật đứng về phía nhân dân Cuba.