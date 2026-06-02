Căng thẳng leo thang giữa Israel và Pháp liên quan đến triển lãm Eurosatory

Ngày 1/6, chính quyền Pháp thông báo chỉ cho phép các công ty quốc phòng Israel trưng bày hệ thống phòng không, nhưng cấm trưng bày các hệ thống vũ khí tấn công tại triển lãm quốc phòng Eurosatory dự kiến diễn ra trong tháng này tại Paris.

Ông Charles Beaudouin, Chủ tịch đơn vị tổ chức COGES Events, cho biết chỉ các nhà triển lãm Israel giới thiệu hệ thống phòng không và phòng thủ chống tên lửa đạn đạo mới được phép tham gia.

Quyết định này do Chính phủ Pháp và Hội đồng Quốc phòng nước này đưa ra, nhằm bảo đảm không có vũ khí tấn công xuất hiện tại sự kiện.

Bộ Quốc phòng Israel đã phản đối quyết định của Pháp, cáo buộc Paris áp đặt các hạn chế phân biệt đối xử với Israel, “vi phạm trực tiếp những chuẩn mực đã được thiết lập trong các triển lãm quốc phòng quốc tế.”

Bộ Quốc phòng Israel cho rằng Pháp đang hành động trái ngược hoàn toàn với các nguyên tắc mà nước này tuyên bố tuân thủ; khẳng định hệ thống tấn công của Israel đã chứng minh hiệu quả trước các mối đe dọa không chỉ đối với Israel mà cả sự ổn định khu vực và toàn cầu nói chung.

Theo kế hoạch, triển lãm Eurosatory diễn ra từ ngày 15-19/6 tại trung tâm triển lãm Paris Nord Villepinte ở phía Bắc thủ đô Paris.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Pháp. Tháng Tư vừa qua, Bộ Quốc phòng Israel đã tạm dừng mọi hoạt động mua sắm quốc phòng từ Pháp để đáp trả các biện pháp của Paris "gây tổn hại đến an ninh của Israel," trong đó có việc cấm máy bay Israel sử dụng không phận Pháp để hỗ trợ các hoạt động chống lại Iran./.

