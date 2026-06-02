Xung đột tại Trung Đông: Israel và Liban bắt đầu đàm phán tại Mỹ

Ngày 2/6, Israel và Liban đã bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp mới kéo dài 2 ngày tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington.

Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã nhận được cam kết hạ nhiệt căng thẳng từ cả hai phía.

Tham gia đối thoại có Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và Cố vấn cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ, ông Daniel Holler.

Hiện các bên vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào.

Mặc dù Tổng thống Trump vừa thông báo về một thỏa thuận ngừng bắn ngày 1/6, tình hình chiến sự trên thực tế vẫn leo thang dữ dội.

Ngày 2/6, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục không kích các căn cứ của Hezbollah ở ngoại ô Beirut nếu lực lượng này không ngừng bắn phá các thị trấn phía bắc Israel.

Những ngày qua chứng kiến đợt oanh tạc khốc liệt nhất khi quân đội Israel tiến sâu vào lãnh thổ Liban nhất trong hai thập kỷ. Bộ Y tế Liban cho biết các đợt không kích của Israel gần một bệnh viện ở thành phố Tyre miền Nam nước này đã khiến 4 người thiệt mạng và 127 người khác bị thương.

Cuộc xung đột kéo dài kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4 đang đẩy Liban vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng.

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cùng ngày tuyên bố cần khẩn cấp 112 triệu USD từ nay đến tháng 8 để duy trì các hoạt động cứu trợ khẩn cấp.

WFP cảnh báo tình trạng thiếu kinh phí có thể làm gián đoạn nguồn tiếp tế cho 1,24 triệu người đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng và hơn 1 triệu người phải sơ tán.

Hiện tại, các lệnh sơ tán liên tục và bom đạn của Israel đang cản trở nghiêm trọng nỗ lực tiếp cận nhân đạo, khiến hơn một nửa số chuyến xe cứu trợ của WFP bị trì hoãn hoặc hủy bỏ do rủi ro an ninh.

Cũng liên quan đến tình hình tại Trung Đông, ngày 2/6, Iran thông báo sẽ tổ chức quốc tang kéo dài 3 ngày cho cố lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng tại nhà riêng ở Tehran do các cuộc không kích của Mỹ và Israel ngay ngày đầu tiên của cuộc xung đột Trung Đông (28/2).

Lễ quốc tang vốn bị hoãn từ tháng 3 do chiến sự, dự kiến sẽ được tổ chức vào giữa tháng 6 này tại Tehran và các thành phố linh thiêng Qom, Mashhad. Chính quyền Iran ước tính sẽ có khoảng 20 triệu người tham dự sự kiện này./.

Israel và Liban khởi động kênh đối thoại quân sự Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, Israel và Liban đã tiến hành những cuộc trao đổi quân sự mang tính xây dựng, tuy nhiên tình hình chiến sự tại khu vực vẫn diễn biến phức tạp.