Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, truyền thông Liban ngày 2/6 đưa tin một máy bay Israel đã tiến hành không kích nhằm vào một ôtô tại thị trấn Toul, gần thành phố Nabatieh ở miền Nam Liban, chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Phong trào Hezbollah.

Theo các nguồn tin Liban, vụ tấn công xảy ra tại khu vực Toul, được xem là một trong những địa bàn hoạt động quan trọng của Hezbollah ở miền Nam Liban. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong cũng như danh tính những người có mặt trên chiếc xe bị tấn công.

Quân đội Israel (IDF) chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công nói trên, song theo lực lượng này, rạng sáng 2/6, các hệ thống phòng không Israel đã đánh chặn hai vật thể bay được phóng từ Liban vào khu vực miền Bắc Israel.

Trong thông báo đăng trên ứng dụng Telegram, quân đội Israel cho biết sau khi còi báo động vang lên lúc 1h35 sáng (giờ địa phương) tại nhiều khu vực ở miền Bắc nước này, Không quân Israel đã đánh chặn hai vật thể bay vượt qua biên giới từ Liban vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel cũng cho biết đã phát hiện một “mục tiêu khả nghi trên không” sau đó rơi xuống lãnh thổ Israel gần khu vực biên giới với Liban. Theo thông báo, vụ việc không gây thương vong.

Về phần mình, lực lượng Hezbollah cũng xác nhận đã tiến hành 41 hoạt động quân sự nhằm vào quân đội Israel ở miền Nam Liban và miền Bắc Israel trong ngày 1/6.

Các vụ tấn công qua lại diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy một thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng qua giữa Israel và Hezbollah.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Israel và Hezbollah đã đồng ý ngừng tấn công lẫn nhau, đồng thời khẳng định Israel sẽ không đưa quân vào thủ đô Beirut.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định tình hình thực địa tại Liban vẫn hết sức căng thẳng. Trước khi có tuyên bố của ông Trump, Israel đã nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự nhằm vào Hezbollah nếu lực lượng này vẫn tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Israel.

Những ngày gần đây, quân đội Israel đã mở rộng hoạt động tại miền Nam Liban, trong đó có việc kiểm soát pháo đài chiến lược Beaufort và gia tăng các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu bị cáo buộc là cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah.

Diễn biến thực địa cũng ảnh hưởng hàng không khu vực, trong đó hãng hàng không quốc gia Iraq Iraqi Airways đã phải thông báo tạm dừng toàn bộ các chuyến bay đến thủ đô Beirut của Liban.

Việc xuất hiện thông tin về một vụ không kích mới ngay sau tuyên bố ngừng bắn cho thấy thỏa thuận mà Washington vừa công bố vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình triển khai, đồng thời phản ánh mức độ thiếu tin cậy giữa các bên sau nhiều tháng giao tranh liên tiếp dọc khu vực biên giới Israel-Liban.

Đáng chú ý, các cuộc đụng độ và phát biểu được đưa ra trước thềm vòng đàm phán trực tiếp mới giữa Liban và Israel, dự kiến diễn ra tại Washington (Mỹ) vào ngày 2-3/6.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump được cho là đã có cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến việc Israel mở rộng các hoạt động quân sự tại Liban, trong bối cảnh Washington đang nỗ lực duy trì các cuộc đàm phán với Iran và ngăn nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.

Trang tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã bày tỏ "sự bất bình" trước các kế hoạch leo thang quân sự của Israel tại Liban, cho rằng những hành động này có thể làm đổ vỡ các nỗ lực ngoại giao hiện nay.

Nguồn tin nói rằng Tổng thống Mỹ đã cảnh báo các động thái quân sự của Israel đang đẩy nước này vào tình trạng bị cô lập ngày càng sâu sắc trên trường quốc tế. Các quan chức Mỹ mô tả đây là một trong những cuộc trao đổi căng thẳng nhất giữa ông Trump và ông Netanyahu kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025.

Theo Axios, ông Trump đặc biệt lo ngại rằng các hoạt động quân sự của Israel tại Liban có thể phá hỏng tiến trình đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran.

Bất đồng giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào việc Israel đe dọa mở rộng các cuộc tấn công vào khu vực Dahieh ở phía Nam thủ đô Beirut cũng như tăng cường hoạt động trên bộ tại miền Nam Liban.

Dù Washington thừa nhận quyền tự vệ của Israel trước các cuộc tấn công từ Hezbollah, giới chức Mỹ cho rằng một số biện pháp quân sự gần đây của Israel mang tính leo thang quá mức và có nguy cơ gây mất ổn định toàn khu vực./.

