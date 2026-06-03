Hamas tuyên bố sẵn sàng chuyển giao quyền quản lý Gaza

Ngày 2/6, Phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định sẵn sàng chuyển giao toàn bộ quyền quản lý Dải Gaza cho một cơ quan quản lý chuyển tiếp đã được các bên thống nhất trước đó.

Phát biểu với báo giới tại Gaza, người phát ngôn Hamas Hazem Qassem cho biết phong trào này "hoàn toàn sẵn sàng chuyển giao mọi lĩnh vực quản trị, trong đó có cả an ninh" cho ủy ban quốc gia đã được các phe phái Palestine nhất trí thành lập và hiện vẫn đang làm việc tại Cairo.

Ông Qassem bác bỏ các cáo buộc cho rằng Hamas từ chối chuyển giao quyền lực tại Gaza, nhấn mạnh đây là "chiến dịch thông tin sai lệch" nhằm kích động chống lại phong trào và tạo cớ cho Israel gia tăng các hoạt động quân sự tại vùng lãnh thổ này.

Hamas cũng cho rằng Israel đang ngăn cản Ủy ban kỹ trị Palestine tiếp cận vùng lãnh thổ Gaza thông qua các cửa khẩu, đồng thời cáo buộc ông Nickolay Mladenov, đại diện cấp cao về Gaza của Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ, cản trở tiến trình chuyển giao quyền lực.

Trước đó, ngày 13/5, sau cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, ông Mladenov đã kêu gọi lực lượng chính trị đang điều hành Gaza từ chức ngay lập tức.

Lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Giai đoạn đầu của thỏa thuận bao gồm trao đổi tù nhân, tăng cường viện trợ nhân đạo và rút một phần lực lượng Israel khỏi Gaza.

Giữa tháng 1 năm nay, Mỹ công bố giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, trong đó có nội dung Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi Gaza, Hamas giải giáp, khởi động công cuộc tái thiết và thành lập một cơ quan quản lý chuyển tiếp tại vùng lãnh thổ này.

Trong diễn biến liên quan, phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết kế hoạch của Mỹ không bao gồm mục tiêu của Israel nhằm kiểm soát 70% diện tích Gaza.

Ông Rubio đồng thời khẳng định mục tiêu cuối cùng là xây dựng một Gaza nằm dưới sự quản lý của một thực thể không phải Hamas.

Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ đạo quân đội Israel mở rộng phạm vi kiểm soát tại Gaza từ 60% lên 70% diện tích vùng lãnh thổ này.

Trong khi đó, tình hình nhân đạo tại Gaza tiếp tục đối mặt nhiều thách thức. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ngày 2/6 cho biết các quy trình kiểm tra mới của Israel tại cửa khẩu hàng hóa Kerem Shalom/Karem Abu Salem - cửa khẩu vận tải duy nhất hiện còn hoạt động - đang gây ra tình trạng ùn tắc và chậm trễ đáng kể đối với các đoàn xe viện trợ.

Theo OCHA, các đoàn xe nhân đạo phải đi qua một tuyến đường và trạm kiểm soát mới trước khi tiếp cận cửa khẩu, dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình kiểm tra, bao gồm thời gian chờ đợi kéo dài, tắc nghẽn và các sự cố kỹ thuật.

Cơ quan này cảnh báo lượng hàng cứu trợ được đưa vào Gaza hiện thấp hơn đáng kể so với kế hoạch, trong khi nguồn dự trữ thiết yếu đang suy giảm và nhu cầu hỗ trợ đối với người dân phải di dời ngày càng gia tăng.

OCHA tiếp tục kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động nhân đạo và dỡ bỏ các biện pháp hạn chế ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ cơ bản cũng như sinh kế của người dân Palestine./.

Hamas hoàn tất bầu cử tại Dải Gaza, chờ lãnh đạo mới lộ diện Kết quả thường không được công bố rộng rãi nhằm tránh nguy cơ các thành viên bị lộ danh tính và trở thành mục tiêu của các chiến dịch ám sát từ phía Israel.