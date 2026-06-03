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Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được chấm dứt quản chế trước thời hạn

Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết cựu Thủ tướng Thaksin đáp ứng các điều kiện trong sắc lệnh ân xá được công bố trên Công báo Hoàng gia ngày 2/6 và không còn phải tiếp tục chịu quản chế đến ngày 9/9.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Phát biểu với báo giới, ông Rutthapol cho biết ông Thaksin đáp ứng các điều kiện trong sắc lệnh ân xá được công bố trên Công báo Hoàng gia ngày 2/6 và không còn phải tiếp tục chịu quản chế đến ngày 9/9.

Ông cũng tiết lộ thêm, theo sắc lệnh có hiệu lực một ngày sau khi được công bố, ông Thaksin được miễn chấp hành án ngay lập tức do phần thời gian còn lại của bản án dưới một năm.

Ông Thaksin được trả tự do khỏi Nhà tù Trung ương Klong Prem ngày 11/5 để chấp hành 4 tháng còn lại của bản án một năm tù dưới hình thức tha tù có điều kiện. Trong thời gian này, ông phải trình diện hằng tháng với cơ quan quản chế và đeo thiết bị giám sát điện tử.

Theo truyền thông Thái Lan, việc tháo thiết bị giám sát điện tử phải chờ kết thúc quá trình xem xét của một hội đồng gồm ba thành viên được thành lập theo sắc lệnh. Hội đồng này có tối đa 120 ngày để xác minh những người đủ điều kiện được hưởng ân xá và hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Các báo cáo cho biết ông Thaksin phải nhận được giấy chứng nhận hoàn tất thi hành án, văn bản pháp lý xác nhận việc chấm dứt nghĩa vụ thi hành án hợp pháp, có liên quan đến hồ sơ tiền án và việc đi lại quốc tế, trước khi được sắp xếp đến cơ quan quản chế để tháo thiết bị giám sát điện tử./.

(Vietnam+)
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