Australia siết quản lý hàng nguy hiểm trên các sàn thương mại điện tử

Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng CHOICE của Australia đã gửi đơn khiếu nại tới cơ quan quản lý cạnh tranh và người tiêu dùng nước này, đồng thời kêu gọi Chính phủ Australia có biện pháp xử lý các nhà bán lẻ trực tuyến tiếp tục kinh doanh những sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng.

Theo CHOICE, nhiều sản phẩm có thể đã bị cấm hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vẫn đang được rao bán trên các nền tảng thương mại điện tử lớn như Amazon, Temu, AliExpress và eBay.



Theo CHOICE, các sản phẩm này bao gồm thuốc lá đồ chơi giả có thể tạo khói, bật lửa được thiết kế giống đồ chơi trẻ em và các loại khuyên gắn lưỡi có thể tháo rời gây nguy cơ hóc dị vật, quần áo dễ cháy, đồ chơi chứa các chi tiết nhỏ có thể gây nghẹt thở và các sản phẩm sử dụng pin cúc áo tiềm ẩn nguy cơ gây tử vong nếu trẻ em nuốt phải.



Giám đốc phụ trách vận động chính sách của CHOICE, ông Andy Kelly, cho rằng những kẽ hở pháp lý liên quan đến hoạt động bán hàng trực tuyến đang khiến các nền tảng thương mại điện tử có thể né tránh trách nhiệm bằng cách đóng vai trò trung gian giữa người mua và các nhà cung cấp bên thứ ba ở nhiều quốc gia khác nhau.

Theo ông Kelly, trong nhiều trường hợp, các vi phạm chỉ được xử lý sau khi đã xảy ra tai nạn hoặc có người bị thương. Ông Kelly mô tả quy mô các sản phẩm không an toàn đang được rao bán là “đáng báo động,” đặc biệt đối với những mặt hàng dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.



Theo ông Kelly, những lỗ hổng trong quy định hiện hành khiến các sàn thương mại điện tử tiếp tục bán những sản phẩm không an toàn mà không phải chịu nhiều hệ quả pháp lý.

Tổ chức này cũng đề xuất Chính phủ Australia ban hành quy định an toàn chung đối với hàng hóa tiêu dùng, theo đó yêu cầu mọi doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo đảm sản phẩm bán ra đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, tương tự các quy định đang được áp dụng tại Liên minh châu Âu (EU).



Cùng ngày, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) cho biết đang điều tra việc kinh doanh trực tuyến các loại đồ chơi và trò chơi có chứa nam châm công suất cao kích thước nhỏ, mặc dù mặt hàng này đã bị cấm tại Australia.

Một số bộ cờ dạng “cờ vua nam châm” hoặc “cờ chiến thuật nam châm” đang được bán trên thị trường có chứa các viên nam châm nhỏ, có thể gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu bị nuốt phải.



Phó Chủ tịch ACCC, bà Catriona Lowe, cho biết cơ quan này đã yêu cầu Amazon, eBay, Kogan và Fruugo gỡ bỏ các sản phẩm vi phạm khỏi hệ thống bán hàng trực tuyến. Theo ACCC, tất cả các nền tảng trên sau đó đã thực hiện việc gỡ bỏ các mặt hàng liên quan.



Trước đó, ngày 29/5, ACCC đã khởi kiện Amazon với cáo buộc nền tảng này bán các mẫu ba lô trẻ em có chứa pin cúc áo (loại pin nhỏ, dẹt) nhưng không dán cảnh báo theo quy định./.

eBay và cuộc đua “live shopping” làm thay đổi thương mại điện tử Trong tương lai, hai mô hình này nhiều khả năng sẽ cùng tồn tại, đáp ứng những nhu cầu và thói quen tiêu dùng khác nhau trong kỷ nguyên thương mại số.

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