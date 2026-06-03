Vụ cháy khách sạn ở Ấn Độ: Đa số nạn nhân thiệt mạng là người nước ngoài

Truyền thông Ấn Độ cho biết ít nhất 18 người trong số 21 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy khách sạn ở thủ đô New Delhi ngày 3/6 là người nước ngoài.



Các nạn nhân người nước ngoài đến từ các nước Bangladesh, Nigeria, Mozambique và Liberia. Ngoài các nạn nhân thiệt mạng còn có 40 người bị thương và đã được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị.



Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và hy vọng những người bị thương nhanh chóng hồi phục.



Thông tin ban đầu cho biết khách sạn trên ở gần một trong những trung tâm y tế hàng đầu của New Delhi và hầu hết khách lưu trú tại đây đến để điều trị hoặc chăm sóc bệnh nhân nhập viện.

Cũng có thông tin cho rằng theo giấy phép hoạt động, khách sạn này chỉ được phép khai thác 6 phòng, nhưng vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khách sạn đang vận hành 25 phòng.



Hiện nhà chức trách Ấn Độ đang điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

Ấn Độ: Cháy kho pháo hoa, ít nhất 8 người thiệt mạng Giới chức cơ quan ứng phó thảm họa bang Kerala cho biết số người thiệt mạng trong vụ cháy kho pháo hóa có thể tăng lên thành 10 do có 2 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

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