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Iran tuyên bố tập kích Kuwait và Bahrain để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã mở các cuộc tấn công nhằm vào Kuwait và Bahrain, coi đây là động thái đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tàu chở dầu và một hòn đảo ở Iran.

Viết Thành
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Iran tuyên bố tập kích Kuwait và Bahrain để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran tuyên bố tập kích Kuwait và Bahrain để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ.

Mỹ thúc đẩy kế hoạch tăng cường kiểm tra phiếu bầu qua đường bưu điện.

Hàn Quốc và Mỹ tăng tốc thảo luận về năng lượng hạt nhân.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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