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Israel tấn công gần thủ đô Liban khiến nhiều người thương vong

Giới chức Liban ngày 3/6 thông báo một cuộc không kích của Israel ở khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô Beirut, trong khi các cuộc tấn công khác tại miền Nam Liban khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Israel tấn công gần thủ đô Liban khiến nhiều người thương vong

Trung - Nga tiếp tục thúc đẩy hòa bình, ổn định lâu dài tại Đông Bắc Á

Đan Mạch khẳng định ủng hộ quyền tự quyết của Greenland

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
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