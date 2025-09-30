Tàu hàng bốc cháy ngoài khơi Yemen, nghi bị tên lửa tấn công

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông tin từ tờ Times of Israel cho hay, một tàu hàng treo cờ Hà Lan đã bốc cháy ở Vịnh Aden ngày 29/9, sau khi trúng một vật thể chưa xác định. Hiện chưa có báo cáo thương vong.

Theo Cơ quan Vận hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), con tàu ở vị trí cách thành phố Aden khoảng 235km, đã báo cáo nhìn thấy “nước bắn lên và khói” trước khi bị trúng đạn.

Công ty an ninh hàng hải Anh Ambrey cho biết tàu này không phát tín hiệu nhận dạng tự động (AIS) tại thời điểm bị tấn công.

UKMTO và Ambrey cùng xác nhận con tàu đã bốc cháy sau vụ việc. Đây là mục tiêu từng bị tấn công bất thành hôm 23/9 khi đang trên đường tới Djibouti.

Hiện chưa có lực lượng nào thừa nhận gây ra vụ việc nói trên. Tuy nhiên, sự việc diễn ra trong bối cảnh truyền thông địa phương Yemen đưa tin về một vụ phóng tên lửa đạn đạo từ khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát.

Trong thời gian qua, lực lượng Houthi đã nhiều lần tiến hành các vụ phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel cũng như tàu thuyền trên Biển Đỏ, với lý do ủng hộ Palestine trong cuộc xung đột Gaza.

Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn nghiêm trọng tuyến vận tải biển quan trọng, qua đó mỗi năm vận chuyển lượng hàng hóa trị giá khoảng 1 nghìn tỷ USD./.

